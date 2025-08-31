شاڭحايدا اپتاپ ىستىق ۇزاقتىعى بويىنشا ءجۇز جىلدىق رەكورد جاڭاردى
استانا. KAZINFORM - سەنبى كۇنى قىتايدىڭ شىعىسىنداعى شاڭحاي قالاسىندا قاتارىنان 25- شى كۇن بويى اۋا تەمپەراتۋراسى سەلسي بويىنشا 35 گرادۋستان جوعارى بولىپ تىركەلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
وسىلايشا، قالا تاريحىنداعى ۇزدىكسىز ىستىق كۇندەردىڭ ەڭ ۇزاق كەزەڭى بويىنشا شامامەن ءجۇز جىل بۇرىن ورناتىلعان رەكورد جاڭارتىلدى.
شاڭحاي قالاسىنىڭ مەتەورولوگيالىق قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، الدىڭعى رەكورد 1926 -جىلى تىركەلگەن. ول كەزدە اپتاپ 22-شىلدەدەن 14-تامىزعا دەيىن جالعاسىپ، قاتارىنان 24 كۇن بويى اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋستان تۇسپەگەن.
بۇعان قوسا، بيىلعى جىلدىڭ وزىندە شاڭحايدا جالپى 44 كۇن ىستىق بولعان.
بيىلعى جىلى العاشقى اپتاپ ىستىق كۇن 17-ماۋسىمدا تىركەلگەن - بۇل سوڭعى جىلدارداعى ورتاشا كورسەتكىشتەن شامامەن 10 كۇنگە ەرتە. تامىز ايىنداعى ىستىق ەرەكشە كۇشتى بولدى: سوڭعى 30 كۇننىڭ ىشىندە 26 كۇن اۋا تەمپەراتۋراسى جوعارى بولعان. بۇل وتكەن جىلى تىركەلگەن تامىز ايىنداعى تاريحي رەكوردپەن سايكەس كەلەدى.
مەتەورولوگ جۋ سيۋەياننىڭ ايتۋىنشا، اپتاپتىڭ ۇزاققا سوزىلۋىنا تىنىق مۇحيتىنىڭ سولتۇستىك- باتىس بولىگىندەگى سۋبتروپيكالىق جوعارى قىسىم جۇيەسىنىڭ انومالدى قوزعالىسى سەبەپ. ونىڭ ايتۋىنشا، تامىز ايىنىڭ باسىنان باستاپ سۋبتروپيكالىق انتيسيكلون قايتا كۇشەيىپ، چاڭجياڭ وزەنى اتىراۋىنىڭ ۇستىندە تۇراقتانىپ قالعان، بۇل وڭىردە جوعارى تەمپەراتۋرانىڭ ساقتالۋىنا قولايلى جاعداي تۋعىزعان.
