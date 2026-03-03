شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى يرانداعى جاعدايعا بايلانىستى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى (ش ى ۇ) مۇشە مەملەكەتتەرى تاياۋ شىعىستاعى وقيعالاردىڭ دامۋىنا جانە يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنا جاسالعان اسكەري سوققىلارعا بايلانىستى مالىمدەمە جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
«ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر تاياۋ شىعىستاعى وقيعالاردىڭ وربۋىنە جانە يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنا جاسالعان اسكەري سوققىلارعا بايلانىستى الاڭداۋشىلىق بىلدىرەدى»، دەلىنگەن ۇيىمنىڭ رەسمي مالىمدەمەسىندە.
شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى قاقتىعىستاردى بەيبىت جولمەن رەتتەۋگە شاقىردى.
«ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر كۇش قولدانۋدى جول بەرىلمەيتىن دەپ سانايدى جانە قالىپتاسقان قايشىلىقتاردى تەك بەيبىت جولمەن، ديالوگ، ءوزارا قۇرمەت جانە بارلىق تاراپتاردىڭ زاڭدى مۇددەلەرىن ەسكەرۋ نەگىزىندە شەشۋدى قولدايدى»، دەپ اتاپ ءوتتى ۇيىم.
مالىمدەمەدە ەلدىڭ ەگەمەندىگىن قورعاۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان.
«ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر يراننىڭ ەگەمەندىگىن، قاۋىپسىزدىگىن جانە اۋماقتىق تۇتاستىعىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىگىن اتاپ كورسەتەدى، بارلىق تاراپتاردى ۇستامدىلىق تانىتىپ، جاعدايدى ۋشىقتىرۋى مۇمكىن ارەكەتتەردەن باس تارتۋعا شاقىرادى»، دەپ مالىمدەدى ش ى ۇ.
ۇيىم حالىقارالىق قۇرىلىمداردى دا ناقتى ارەكەت ەتۋگە ۇندەدى.
«ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر ب ۇ ۇ مەن ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىككە نۇقسان كەلتىرۋگە قارسى تۇرۋ ءۇشىن شۇعىل شارالار قابىلداۋعا تاباندى تۇردە شاقىرادى»، دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا كوڭىل ايتىپ، يران ۇكىمەتى مەن حالقىنا قولداۋ جانە ىنتىماقتاستىق ءبىلدىرىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىتاي يرانمەن زىمىران كەلىسىمى تۋرالى شەتەلدىك ب ا ق اقپاراتتارىن جوققا شىعاردى.
ال يران ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتۋگە تىرىسقان كەز كەلگەن كەمەنى اتاتىنىن مالىمدەدى.