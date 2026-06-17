شاڭحاي 100 ميلليوننان استام ادام كەلگەن ساياباقتىڭ 10 جىلدىعىن اتاپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - شاڭحاي ديسنەيلەندى اشىلعاننان بەرى 10 جىل ءوتتى. وسى ۋاقىت ىشىندە قىتايداعى ەڭ ءىرى ساياباققا 100 ميلليوننان استام ادام بارعان، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
شاڭحاي ديسنەيلەندىنىڭ پرەزيدەنتى ءارى باس ديرەكتورى ەندريۋ بولشتەين پارك اۋماعىندا «ورمەكشى ادام» اتتى جاڭا تاقىرىپتىق ايماقتىڭ قۇرىلىسى جالعاسىپ جاتقانىن حابارلادى. جاقىندا نەگىزگى اتتراكتسيون - فيرمالىق قىزىل جولاقتى امەريكاندىق توبەشىككە ارنالعان رەلستەردى توسەۋ جۇمىستارى اياقتالعان.
ون جىل ىشىندە پارك شاڭحايداعى ەڭ ءىرى تۋريستىك نىسانداردىڭ بىرىنە اينالدى. ونىڭ قىزمەتى 15 مىڭنان استام جۇمىس ورنىن قۇرۋعا ىقپال ەتتى.
پارك دامۋى مەگاپوليستەگى تۋريزم سالاسىنىڭ وسۋىمەن قاتار ءجۇرىپ كەلەدى. ەگەر 2011 -جىلى شاڭحايعا شامامەن 230 ميلليون ىشكى تۋريست كەلگەن بولسا، تۋريزمنەن تۇسەتىن تابىس 40,9 ميلليارد دوللار (278,6 ميلليارد يۋان) بولعان، ال 2025 -جىلعا قاراي تۋريستەر سانى 416 ميلليون ادامعا جەتىپ، تابىس شامامەن 83,2 ميلليارد دوللاردى (566,68 ميلليارد يۋان) قۇرادى.
قىتايداعى ۆيزاسىز رەجيمنىڭ كەڭەيۋى دە قوسىمشا تۋريستەر اعىمىن ارتتىردى. اسىرەسە جاپونيا، كورەيا جانە وڭتۇستىك- شىعىس ازيا ەلدەرىنەن كەلۋشىلەر سانى ايتارلىقتاي وسكەن.
The Walt Disney Company كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى دجوش د’امارو پارك جاساۋشىلار Disney داستۇرلەرىن قىتاي مادەنيەتىمەن ۇشتاستىرىپ، الەمدىك دەڭگەيدەگى بىرەگەي جوبا قۇرۋدى ماقسات ەتكەنىن ايتتى.
شاڭحاي ديسنەيلەندىندەگى بيلەت باعاسى ماۋسىم مەن اپتا كۇنىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى: شامامەن 475- 799 يۋان (65- 110 دوللار). 3- 11 جاس ارالىعىنداعى بالالار مەن 65 جاستان اسقان قوناقتارعا %25 جەڭىلدىك قاراستىرىلعان.
ايتا كەتەيىك، الەمدەگى ەڭ تانىمال پاركتەردى سالۋشى ايگىلى امەريكالىق IdeAttack, Inc. كومپانياسى قىرعىزستاندا حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ديسنەيلەند سالماق.