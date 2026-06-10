شاحماتشى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا پرەزيدەنتتەن كومەك سۇرادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق شاحماتشى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆقا اشىق ۇندەۋ جاساپ، ءبىرقاتار ماسەلەلەردى كوتەردى.
الەم چەمپيونى جالاقىسىنىڭ ءۇش ەسەگە قىسقارعانىن، سپورت مينيسترلىگىنىڭ ۋادە ەتكەن كومەگىنىڭ تولىق كورسەتىلمەگەنىن، ماڭىزدى جارىستارعا ءوز قاراجاتىنا دايىندالعانىن، سونداي-اق وزىنە بەرىلگەن II دارەجەلى «بارىس» وردەنىن ءالى كۇنگە دەيىن الا الماي جۇرگەنىن مالىمدەدى.
«قۇرمەتتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى! مەن حالىقارالىق گروسسمەيستەر ءبيبىسارا اساۋبايەۆامىن. الەمدىك رەيتينگتە بەسىنشى ورىندا تۇرمىن. الدىمدا تەك ءتورت قىتايلىق شاحماتشى بار. قالعاندارىنىڭ بارلىعىن ارتتا قالدىردىم. سىزگە مەملەكەت باسشىسى رەتىندە كومەك سۇراپ جۇگىنۋگە ءماجبۇرمىن.
بۇگىن الەمدەگى ەڭ مىقتى تۋرنيرلەردىڭ ءبىرى اياقتالدى. مەن جارىستىڭ اياقتالۋىنا ءبىر تۋر قالعاندا چەمپيون اتاندىم. الايدا وسى ماڭىزدى جارىس الدىنداعى وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارى ءوزىمنىڭ جۇلدە قورىم مەن اتا-انامنىڭ قاراجاتىنا ۇيىمداستىرىلدى. ال ماعان كومەكتەسكەن سەكۋندانتتار مەن اناليتيكتەردىڭ ەڭبەگى ءالى كۇنگە دەيىن تولەنگەن جوق.
ءسىزدىڭ سوزىڭىزبەن ايتقاندا، مەن ەلىمىزدىڭ التىن قورىنا جاتامىن. ءبىراق بۇل مەدالدار ماعان زور ەڭبەكپەن، دەنساۋلىقپەن جانە توزىممەن كەلىپ جاتىر. سوعان قاراماستان قازاقستاننىڭ تۋىن حالىقارالىق ارەنادا ابىرويمەن كوتەرىپ كەلەمىن.
جىل سايىن ءتۇرلى قيىندىقتارعا تاپ بولامىن. سپورت مينيسترلىگىمەن جۇمىس ىستەۋ بارعان سايىن قيىنداپ بارادى. شاحماتتان الەم چەمپيونى اتانعانى ءۇشىن تولەنەتىن سىياقى ەكى مىڭ دوللار عانا. ال وليمپيادا جۇلدەسى ءۇشىن 250 مىڭ دوللار قاراستىرىلعان. قازاقستاندا مەنەن باسقا ەرەسەكتەر اراسىنداعى الەم چەمپيونى جوق.
2023-جىلى الەم چەمپيوناتىنداعى ەكىنشى التىن مەدالىمنەن كەيىن مينيسترلىك جەلىسى ارقىلى ءبىر ميلليون تەڭگە كولەمىندە جالاقى الىپ كەلدىم. 2025-جىلى مينيستر ەربول مىرزابوسىنوۆ قىزمەتكە كەلگەننەن كەيىن مەنىڭ جالاقىم ءۇش ەسەگە قىسقاردى. قازاقستان شاحمات فەدەراتسياسىنان ەشقاشان جالاقى العان ەمەسپىن. 2025-جىلدىڭ سوڭىندا بليتستەن ءۇشىنشى رەت الەم چەمپيونى اتانىپ، ۇمىتكەرلەر تۋرنيرىنە جولداما الدىم. ءبىراق وسى جەتىستىكتەن كەيىن دە سپورت مينيسترلىگى تاراپىنان تولەنەتىن جالاقى وزگەرگەن جوق. قاڭتار ايىندا باپكەرىممەن بىرگە مينيسترمەن كەزدەسىپ، قارجىلاندىرۋدىڭ جەتكىلىكسىز ەكەنىن ايتتىق.
قاڭتار ايىندا باپكەرىممەن بىرگە مينيسترمەن كەزدەسىپ، بولىنەتىن قاراجاتتىڭ جەتكىلىكسىز ەكەنىن ايتتىق. بىزگە «Sport Qory» قورى ارقىلى مىندەتتى تۇردە كومەك كورسەتىلەتىنى ايتىلدى. ءوتىنىم بەرگەنىمىزبەن، قارجىنىڭ تەك ءبىر بولىگى عانا ءبولىندى. سونىڭ سالدارىنان سەكۋندانتتارىم قاشىقتان جۇمىس ىستەۋگە ءماجبۇر بولدى. مەن وسىنداي ماڭىزدى تۋرنيرگە سەكۋندانتتارىن بىرگە اپارا الماعان جالعىز شاحماتشى بولدىم.
كەيىن ءمينيستردىڭ تاپسىرماسىمەن قايتا ءوتىنىم بەردىك. ۆيتسە-مينيستر ءوتىنىمنىڭ ماقۇلدانعانىن حابارلادى. ءبىراق ارادا ءبىراز ۋاقىت وتكەن سوڭ قور باسشىلىعىنان ەشقانداي تۇسىنىكتەمەسىز باس تارتۋ جاۋابى كەلدى.
2025-جىلعى 30-جەلتوقسانداعى جارلىعىڭىزبەن ماعان II دارەجەلى «بارىس» وردەنى بەرىلدى. الايدا ونى الۋ ءۇشىن استاناعا ءۇش رەت بارعانىممەن، ءار جولى ءراسىم كەيىنگە شەگەرىلدى. بۇگىنگە دەيىن ماراپاتتى قولىما العان جوقپىن.
ءبىز ءساۋىر جانە مامىر ايلارىندا ءسىزدىڭ اتىڭىزعا «ە-ءوتىنىش» جۇيەسى ارقىلى ءۇش مارتە حات جولدادىق. ءالى كۇنگە دەيىن جاۋاپ جوق. وسى حاتتاردى مينيسترگە دە WhatsApp ارقىلى جىبەردىك. ءبىراق جاۋاپسىز قالدى.
الدا ماڭىزدى جارىستار، وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارى جانە ۇلكەن ماقساتتار تۇر. وسىنداي جاعدايدا ماعان نە ىستەۋ كەرەك، قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى؟» - دەپ تۇيىندەدى ءسوزىن ءبيبىسارا اساۋبايەۆا.