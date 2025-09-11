شاشتى كۇندە جۋۋ زيان با؟
كوپتەگەن ادامدار شاشتى ءجيى جۋۋ زياندى دەپ ويلايدى جانە ول شاشتىڭ تۇسۋىنە اكەلۋى مۇمكىن دەگەن پىكىردە. الايدا مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جۋۋ جيىلىگى باس تەرىسىنىڭ تۇرىنە جانە دۇرىس تاڭدالعان سۋسابىنعا بايلانىستى. بۇل تۋرالى Rbc.ua-عا سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.
«شاشتى كۇن سايىن جۋۋعا بولا ما جانە ول شاشقا زيان كەلتىرە مە: ناقتى جاۋاپ» - Rbc.ua سايتىنداعى ماقالانىڭ تاقىرىبى وسىلاي اتالادى. بۇل جايىندا ر ب ك- ۋكرايناعا تريحولوگ وكسانا ۆارلاموۆا ايتىپ بەردى.
نەگە سۋسابىندى باس تەرىسىنىڭ تۇرىنە قاراي تاڭداۋ قاجەت؟
ماماننىڭ ايتۋىنشا، شاش ەكى بولىكتەن تۇرادى:
ءتىرى بولىگى - دەرمادا ورنالاسقان شاش فولليكۋلى،
ءولى بولىگى - شاش وزەگى.
سوندىقتان ولاردىڭ كۇتىمى دە ءارتۇرلى بولۋى ءتيىس.
سۋسابىندى ءبىز باس تەرىسىنىڭ تۇرىنە قاراي تاڭدايمىز. سەبەبى باس تەرىسى ءتىرى، ول وزگەرىپ تۇرادى. بۇل - گورموندارعا تاۋەلدى ورگان، سوندىقتان دا وعان ەرەكشە كۇتىم كەرەك. ال سۋسابىننىڭ مىندەتى - باس تەرىسىن تازا ۇستاۋ، - دەيدى مامان.
ال شاشتىڭ وزەگىنە ماي جينالمايدى، سوندىقتان وعان ماسكا، كونديتسيونەر، بالزام نەمەسە مايلار قاجەت.
سۋسابىندى قاشان اۋىستىرۋ كەرەك؟
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، جاسوسپىرىمدەرگە ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت:
كوبىنە 13-14 جاستاعى جاسوسپىرىمدەردى انالارى قايىزعاقپەن نەمەسە جاعىمسىز يىسپەن اكەلەدى. ال ولار ءالى كۇنگە دەيىن اپتاسىنا ءبىر رەت بالالارعا ارنالعان سۋسابىنمەن جۋادى. جىنىستىق جەتىلۋ كەزەڭى باستالعاندا ەرەسەكتەرگە ارنالعان سۋسابىن پايدالانۋ كەرەك، - دەيدى ۆارلاموۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، بالالارعا ارنالعان سۋسابىن تىم جەڭىل جانە ماي بەزدەرىن تولىق تازارتا المايدى.
شاشتى كۇن سايىن جۋۋعا بولا ما؟
مامان اپتاسىنا ءبىر رەت جۋۋ جەتكىلىكسىز ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
شاشتى كۇن سايىن دا جۋۋعا بولادى، ءبىراق ول ءۇشىن ساپالى ءارى دۇرىس سۋسابىن تاڭدالۋى ءتيىس. ەگەر مايلى شاشقا بەيىمدىلىك بولسا، وندا سەبورەگۋلياتسيالاۋشى سۋسابىن قاجەت، ول ماي بەزدەرىنىڭ جۇمىسىن رەتتەپ، باس تەرىسىن تىنىشتاندىرادى، - دەپ قورىتىندىلادى تريحولوگ.