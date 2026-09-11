شاشتى كۇندە جۋۋ قانشالىقتى زيان
استانا. قازاقپارات – شاشتى كۇن سايىن جۋۋعا بولمايدى دەگەن پىكىردى جيى ەستيمىز. ءبىرى بۇل ادەت شاشتى قۇرعاتىپ، السىرەتەدى دەسە، ەندى ءبىرى باس تەرىسى مايلانسا، كۇندە جۋۋعا بولاتىنىن ايتادى.
ەندەشە، شاشتى قانشالىقتى جيى جۋعان دۇرىس جانە ونى جۋۋ كەزىندە قانداي قاتەلىكتەردەن ساقتانۋ كەرەك؟ دەرماتولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل سۇراقتىڭ ءبىر عانا جاۋابى جوق. شاشتى جۋۋ جيىلىگى ونىڭ تۇرىنە، قۇرىلىمىنا جانە باس تەرىسىنىڭ قانشالىقتى مايلاناتىنىنا بايلانىستى.
بۇيرا شاشتى سيرەك جۋعان دۇرىس
Cleveland Clinic دەرماتولوگى شيلپي كحەتارپالدىڭ ايتۋىنشا، شاشتى كۇن سايىن جۋۋ مىندەتتى ەمەس. اسىرەسە قۇرعاق، قالىڭ نەمەسە بۇيرا شاشتى جيى جۋۋ ونىڭ قۇرعاپ، سىنۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.
سەبەبى باس تەرىسىندەگى ماي بەزدەرى بولەتىن تابيعي ماي شاشتى ىلعالداندىرىپ، ونىڭ قۇرىلىمىن ساقتاۋعا كومەكتەسەدى. ال شاشتى جۋعان سايىن وسى مايدىڭ ءبىر بولىگى شايىلىپ كەتەدى.
دەگەنمەن بۇل «شاشتى كۇندە جۋۋعا بولمايدى» دەگەن ءسوز ەمەس.
مىسالى، شاشى جۇقا ءارى باس تەرىسى مايلى ادامدارعا ونى كۇن سايىن نەمەسە كۇنارا جۋۋ قاجەت بولۋى مۇمكىن. ەگەر شاش تەز مايلانىپ، ادامعا جايسىزدىق تۋدىرسا، كۇندەلىكتى جۋۋعا بولادى.
ال قالىڭ، قاتتى جانە بۇيرا شاشتى سيرەك جۋعان دۇرىس.
شاش تۇرىنە قاراي جۋۋ كەرەك
دەرماتولوگتار شاشتىڭ ءتۇرىن ەسكەرۋدى ۇسىنادى.
جۇقا، نازىك شاشتى - ءبىر-ەكى كۇندە ءبىر رەت؛
ورتاشا قالىڭدىقتاعى شاشتى - ەكى-ءتورت كۇندە ءبىر رەت؛
قالىڭ، قاتتى شاشتى - اپتاسىنا ءبىر رەت نەمەسە قاجەت بولعان جاعدايدا جۋۋعا بولادى.
بۇيرا شاشتىڭ ەرەكشەلىگى بار. باس تەرىسىندە پايدا بولعان تابيعي ماي بۇيرا شاشتىڭ ۇشتارىنا ءتۇزۋ شاشتاعىداي وڭاي تارالمايدى. سوندىقتان بۇيرا شاش كوبىنە قۇرعاق بولادى جانە ونى جيى جۋۋ قاجەت ەمەس.
شاشتى حيميالىق جولمەن بويايتىن نەمەسە وڭدەيتىن ادامدار دا جۋۋ جيىلىگىنە نازار اۋدارعانى ءجون. سەبەبى مۇنداي شاش ءالسىز ءارى سىنعىش بولۋى مۇمكىن.
سۋسابىندى شاشتىڭ تۇبىنە جاعىڭىز
شاش كۇتىمىندە جيى كەزدەسەتىن قاتەلىكتىڭ ءبىرى - سۋسابىندى شاشتىڭ بۇكىل ۇزىندىعىنا جاعۋ.
ماماندار سۋسابىندى نەگىزىنەن باس تەرىسىنە جاعۋدى ۇسىنادى. ونىڭ مىندەتى - باس تەرىسىندەگى ارتىق مايدى، ءولى جاسۋشالاردى جانە جينالعان كۇتىم قۇرالدارىنىڭ قالدىقتارىن تازارتۋ.
ال شاشتىڭ ۇشتارىنا سۋسابىندى كوپ جاعۋ ولاردى قۇرعاتىپ جىبەرۋى مۇمكىن.
سوندىقتان قاراپايىم ەرەجە بار: سۋسابىن - باس تەرىسىنە، كونديتسيونەر - شاشتىڭ ۇزىندىعى مەن ۇشتارىنا.
كونديتسيونەردى دە دۇرىس قولدانۋ كەرەك
كونديتسيونەر شاشتى جۇمسارتىپ، تاراۋدى جەڭىلدەتەدى.
ەگەر شاش جۇقا نەمەسە ءتۇزۋ بولسا، كونديتسيونەردى نەگىزىنەن ۇشتارىنا جاعۋ ۇسىنىلادى. ال قۇرعاق ءارى بۇيرا شاشقا ونى بۇكىل ۇزىندىعىنا جاعۋعا بولادى.
ءبىراق كونديتسيونەردى باس تەرىسىنە كوپ جاعۋ شاشتىڭ تەز مايلانۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
شاشتى جۋعاننان كەيىن بىردەن تاراماڭىز
شاشتىڭ سۋ بولعان كەزدەگى كۇيى دە ماڭىزدى. ىلعال شاش ءالسىز ءارى نازىك كەلەدى. سوندىقتان ونى قاتتى تاراۋ نەمەسە شەتكامەن تارتۋ شاشتىڭ سىنۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.
ماماندار سۋ شاشتى سيرەك ءتىستى تاراقپەن اقىرىن تاراۋدى ۇسىنادى. شاشتى الدىمەن ۇشىنان باستاپ، كەيىن بىرتىندەپ جوعارى قاراي تاراعان دۇرىس.
ال شاشتى سۇلگىمەن قاتتى ىسقىلاپ كەپتىرۋ دە زيان. ونىڭ ورنىنا سۇلگىمەن نەمەسە جۇمساق ماقتا ماتامەن شاشتىڭ ىلعالىن اقىرىن سىڭىرگەن ءجون.
فەن شاشقا قانشالىقتى زيان؟
شاشتىڭ كەز كەلگەن تۇرىنە شامادان تىس جىلۋ كەرى اسەر ەتەدى. سوندىقتان فەندى، شاش تۇزەتكىشتى جانە بۇيرالاعىشتى جيى قولدانۋ شاشتىڭ قۇرعاپ، سىنۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.
فەن قولدانعاندا تومەن نەمەسە ورتاشا تەمپەراتۋرانى تاڭداعان دۇرىس. ال جىلۋمەن ساندەۋ قۇرالدارىن پايدالانساڭىز، شاشتى جوعارى تەمپەراتۋرادان قورعايتىن ارنايى قۇرال قولدانۋعا بولادى.
سپورتتان كەيىنگى كۇتىم
جاتتىعۋدان كەيىن قاتتى تەرلەسەڭىز دە، شاشتى مىندەتتى تۇردە كۇن سايىن جۋۋ قاجەت ەمەس.
مۇندا دا شاشتىڭ ءتۇرى مەن باس تەرىسىنىڭ مايلانۋىن ەسكەرۋ كەرەك. دەرماتولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، كۇن سايىن جاتتىعۋ جاسايتىن ادامنىڭ ءوزى شاشىن مىندەتتى تۇردە كۇن سايىن جۋۋى شارت ەمەس.
شاش كۇتىمىنە قاتىستى «بارىنە ورتاق» ەرەجە جوق. ءبىر ادامعا كۇن سايىن جۋۋ قاجەت بولسا، ەكىنشىسىنە اپتاسىنا ءبىر رەت جۋۋ جەتكىلىكتى بولۋى مۇمكىن.
سوندىقتان شاشىڭىزدىڭ قانشالىقتى تەز مايلاناتىنىنا، قۇرعاۋىنا جانە باس تەرىسىنىڭ جاعدايىنا نازار اۋدارىڭىز.
el.kz