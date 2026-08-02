شاشتاراز قىزمەتى: ەلدىڭ قاي وڭىرىندە شاش قيۋ باعاسى جوعارى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە شاش قيۋ قىزمەتىنىڭ اقىسى ءبىر-بىرىنەن الشاق. وعان اسەمدىك سالونىنىڭ مارتەبەسى، كاسىبي شەبەردىڭ دەڭگەيى مەن شاشتىڭ ۇزىندىعى، قالىڭدىعى اسەر ەتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ەگەر شاشتى قىسقارتىپ، ءبىر تۇسكە بوياتۋ قىزمەتىن الساق ەڭ جوعارى باعا استانا مەن الماتى قالالارىندا تىركەلدى. استاناداعى كەيبىر اسەمدىك سالونىندا شاش قيۋ قىزمەتى 18000 تەڭگەگە دەيىن بارادى. ال شاش بوياۋ قىزمەتىنىڭ قۇنى 15000 تەڭگە جانە ودان جوعارى. سونىمەن بىرگە ەلىمىزدىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە شاش بوياۋ قىمباتقا تۇسەدى. تاڭداۋلى اسەمدىك سالونىندا باعا 40000 تەڭگە جانە ودان جوعارى.
دەگەنمەن قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە قاراپايىم قىزمەت اقىسى قولجەتىمدى بولىپ تۇر. پاۆلودار، سەمەي، قوستاناي، اتىراۋ مەن قىزىلوردادا 2000 - 2500 تەڭگەگە شاش قيدىرۋعا بولادى.
ءال بىر تۇسكە بوياۋ قىزمەتى قىزىلوردا (5000 تەڭگەدەن جوعارى)، كوكشەتاۋ، تالدىقورعان مەن سەمەيدە قولجەتىمدى. باعا تاراز، پەتروپاۆل، اقتاۋ، وسكەمەن جانە تۇركىستان قالالارىندا ورتاشا. بۇل وڭىرلەردە شاش قيۋ قىزمەتى 4000-10000 تەڭگە، ال بوياۋ 8000-20000 تەڭگە ارالىعىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇل قاراپايىم عانا شاش قيۋ مەن ءبىر تۇسكە بوياۋ قىزمەتى. ءال قازىر شاش بوياۋدىڭ بىرنەشە ءادىسى بار جانە ءارقايسىسىنىڭ تەحنيكاسى ءارتۇرلى، باعاسى وزگەشە. ماسەلەن AirTouch، بالاياج، شاتۋش، مەليرلەۋ جانە شاشتى اعارتۋ قۇنى شەبەرگە جانە شاش ۇلگىسى مەن قالىڭدىعىنا قاراي وزگەرەدى.
شاشتىڭ ءتۇسىن وزگەرتۋگە قاجەتتى قوسپالاردىڭ قۇنى مەن جۇمىس ۋاقىتى باعاعا اسەر ەتەدى. سەبەبى ءبىر ادامعا 3-6 ساعات ۋاقىت كەرەك. بۇل قىزمەتتىڭ قۇنى 25000 - 80000 تەڭگە ارالىعىندا.
شاشتى قيۋ، بوياۋمەن قاتار قازىرگى اسەمدىك سالوندارى ونىڭ كۇتىمىنە، قالپىنا كەلتىرىپ، تابيعي قالپىن ساقتاۋعا كوپ كوڭىل بولەدى. مۇندا دا باعا قىزمەت تۇرىنە قاراي وزگەرىپ وتىرادى. ءقازىر شاشتى كەراتين ارقىلى جاتقىزىپ، بوتوكس ارقىلى جىلتىر قالىپقا تۇسىرەدى. سونىمەن بىرگە نانوپلاستيكا جاساتادى.
بوتوكس سالدىرۋ، شاشتى نارلەندىرىپ، ەمدەۋ باعاسى 12000 تەڭگەدەن باستالىپ، 30000 تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. Keratin جاساتقان كەزدە شاش سۋسىلداپ، توگىلىپ تۇرادى. قىزمەت قۇنى - 15000 - 45000 تەڭگە ارالىعىندا جانە ودان جوعارى. باعا شاش ۇزىندىعىنا قاراي وزگەرەدى.
قازاقستانداعى ءسان يندۋسترياسى قالتاعا قاراي قىزمەت كورسەتە الادى. قاراپايىم قىزمەت تۇرلەرىنەن باستاپ، زاماناۋي ءادىس-تاسىلدەردى پايدالانادى. العاشقىسىنا قاراعاندا كەيىنگىسىنىڭ اقىسى بىرنەشە ەسە جوعارى.