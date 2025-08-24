شاۋەشەكتە اككوردەون انسامبلى گيننەسس رەكوردىن جاڭالادى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
Kazinform ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
وزبەكستان مەن قازاقستان اۋە رەيستەر سانىن ارتتىرادى - ءوز ا
وزبەكستان مەن قازاقستان اۋە قاتىناسىنىڭ سانىن ارتتىرۋعا ۋاعدالاستى. كولىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل كەلىسىم ورتالىق ازيا - قىتاي (C5+1) ازاماتتىق اۆياتسياسى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ ەكىنشى كونفەرەنسياسى اياسىندا قول جەتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى «ءوز ا» اقپارات اگەنتتىگى.
حابارلامادا ايتىلۋىنشا، كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەكى ەلدىڭ اۆياتسيا اكىمشىلىكتەرى اراسىنداعى تۇراقتى رەيستەر سانىن كوبەيتۋ تۋرالى ۋاعدالاستى. جاڭا كەلىسىمگە سايكەس، الماتى - تاشكەنت جانە استانا - تاشكەنت باعىتتارى بويىنشا اپتاسىنا 42 گە دەيىن رەيس ورىنداۋعا رۇقسات ەتىلدى. قالعان بارلىق باعىتتاردا اپتاسىنا 7 گە دەيىن رەيسكە رۇقسات بەرىلدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، ەگەر ەكى ەلدىڭ تاعايىندالعان اۋە كومپانيالارى بارلىق كەلىسىلگەن باعىتتاردا تۇراقتى ۇشۋلاردى جۇزەگە اسىرسا، اپتالىق جيىلىك 238 رەيسكە جەتەدى. سونىمەن قاتار، تاراپتار تۇراقتى اۋە قاتىناستارىن ورىنداۋ ءۇشىن بەلگىلەنگەن قالالار سانىن دا ۇلعايتۋعا كەلىسىمگە كەلدى.
وزبەكستان مەن قازاقستان تۇراقتى اۋە قاتىناستارىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بەلگىلەنگەن باعىتتار مەن قالالار سانىن دا ۇلعايتۋ جوسپارعا ەنگىزىلدى.
سونداي-اق وسى اپتادا «ءوز ا» - دا «وزبەكستان مەن قازاقستان ونەركاسىپتىك كووپەراتسيانى كەڭەيتەدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، وزبەكستاننىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى باحتيەر يبراگيموۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ يندۋستريا جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرساين ناعاسپايەۆپەن كەزدەسۋ وتكىزگەن.
كەزدەسۋ بارىسىندا 2024 -جىلدىڭ تامىز ايىندا وزبەكستان پرەزيدەنتىنىڭ استانا قالاسىنا جاساعان ساپارىنىڭ قورىتىندىسى رەتىندە قابىلدانعان «جول كارتاسىندا» كوزدەلگەن ءبىرقاتار جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى جانە ولاردىڭ ورىندالۋىن جەدەلدەتۋ مۇمكىندىكتەرى قارالدى.
سونىمەن قاتار، كەزدەسۋ بارىسىندا توقىما ونەركاسىبى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ، وندىرىستىك قۋاتتاردى جاڭعىرتۋ جانە زاماناۋي ستاندارتتاردى ەنگىزۋ، سونداي-اق اۋىل شارۋاشىلىعى شيكىزاتىن قايتا وڭدەۋ جانە دايىن ونەركاسىپ ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىن ارتتىرۋ جولدارى جان-جاقتى تالقىلاندى.
شاۋەشەكتە اككوردەون انسامبلى گيننەسس رەكوردىن جاڭالادى - «حالىق گازەتى»
شينجاڭداعى تارباعاتاي ايماعىنىڭ ورتالىعى شاۋەشەك قالاسىندا دۇنيەجۇزىلىك رەكورد تىركەلدى. شاۋەشەك قالاسى بەسىنشى اككوردەون مادەنيەتى حالىقارالىق ونەر فەستيۆالىندە 5282 ادامنان تۇراتىن انسامبل ءبىر مەزەتتە اككوردەوندا ويناپ الەمدى تاڭ قالدىردى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا قىتايدىڭ «حالىق گازەتى» باسىلىمى حابارلادى.
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ مالىمەتىنشە، ونەر ۇجىمى «ەڭ اۋقىمدى اككوردەون ءانسامبلى» نوميناتسياسى بويىنشا كىتاپقا ءساتتى ەندى. بۇل جونىندە گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنىڭ سەرتيفيكاتتاۋ جونىندەگى قىزمەتكەرى 17-تامىز كۇنى رەسمي مالىمدەدى. وعان 10000 عا جۋىق كورەرمەن كۋا بولدى.
5000 نان استام ونەرپاز اتاقتى ديريجەر لي سۋننىڭ جەتەكشىلىگىمەن ونەر كورسەتتى.
اتالعان مادەني شارادا «مەنىڭ وتانىم» ءانىن ورىندالدى. ورىنداۋعا 5 جاستاعى بالادان 86 جاستاعى قارياعا دەيىن قاتىسقان. ولاردىڭ قاتارىندا قىتايدىڭ تۇپكىر- تۇپكىرىنەن كەلگەن اۋەسقويلار دا بار. ودان بولەك رەسەي، قازاقستان، يتاليا سياقتى ەلدەردەن بەلگىلى سازگەرلەر ارنايى كەلگەن.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «قىتايدا جاسالعان جەلدەتكىشى بار قالپاقتارعا شەتەلدىك پلاتفورمالاردا سۇرانىس ارتتى» دەگەن اقپارات جارىق كوردى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، جەلدەتكىشى بار قىتايلىق قالپاقتار امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ كوپتەگەن ونلاين پلاتفورمالارىندا جاپپاي ساتىلا باستاعان. قىتايدا شىعارىلعان ءونىم اشىق اسپان استىندا جۇمىس ىستەيتىن ادامدار مەن ساياحاتشىلار ءۇشىن كۇن مەن اپتاپ ىستىقتان قورعاناتىن تاپتىرماس قۇرالعا اينالدى. شىلدە ايىنىڭ باسىنان بەرى زاماناۋي قالپاقتارعا تۇسكەن تاپسىرىس كولەمى 500 مىڭنان استى، قازىرگى ۋاقىتتا تاۋاردى جەتكىزىپ ۇلگەرمەي جاتىر.
- جوبا اۆتورلارى قالپاققا كۇننەن قۋات الاتىن شاعىن تاقتايشا، ميكروجەلدەتكىش پەن سەنسورلى تەحنولوگيانى ۇيلەستىرىپ ورناتقان. وسىنداي كۇندەلىكتى ومىردە قولدانىلاتىن تەحنيكالار ءداستۇرلى ىستىقتان قورعانۋ بۇيىمدارىنا ومىرشەڭدىك كۇش سيلادى، - دەپ جازادى قىتايلىق باسىلىم.
ايتا كەتەيىك، ەرەكشە قالپاق «الەمدىك سۋپەرماركەت» دەپ اتالاتىن جىجياڭ ولكەسىنىڭ يۋ قالاسىندا شىعارىلادى. جيان يۋنتاو يۋ شاھارىنداعى كۇن جەلدەتكىش قالپاق جاسالاتىن زاۋىتتىڭ ديرەكتورى. قىتايلىق ءونىم الەمدىك نارىقتا تانىلىپ سۇرانىس ارتقان سوڭ جيان يۋنتاو كومانداسىمەن بىرگە قالپاقتىڭ جاڭا ءتۇرىن شىعارۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل جولى ماماندار تاۋاردىڭ سۋ بۇركەتىن ءتۇرىن جاساماقشى. تىڭ ءتاسىل تەك سالقىنداتىپ قانا قويماي ماسا مەن شىبىن-شىركەيدەن قورعانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
دۋشانبەدە ءابۋ حانيفا اتىنداعى يسلام ينستيتۋتى قولدانىسقا بەرىلدى - Eurasia Today
تاجىكستاننىڭ استاناسى دۋشانبە قالاسىندا يمام اعزام - ءابۋ حانيفا نۋمان يبن سابيت اتىنداعى يسلام ينستيتۋتىنىڭ جاڭا عيماراتتارى پايدالانۋعا بەرىلدى، دەپ حابارلايدى Eurasia Today اقپارات اگەنتتىگى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ حابارلاۋى بويىنشا دۋشانبە قالاسىنداعى يمام اعزام - ءابۋ حانيفا اتىنداعى يسلام ينستيتۋتىنىڭ جاڭا عيماراتتارى 21-تامىزدا پايدالانۋعا بەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، 2500 شاكىرتكە ارنالعان جاڭا عيماراتتار تاجىكستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعىنىڭ قۇرمەتىنە وراي سالىنعان.
دۇنيە جۇزىندەگى تۇڭعىش رەت ادام ءتارىزدى روبوت ساتاتىن دۇكەن اشىلدى - CNR
2025 -جىلى 8-تامىز كۇنى دۇنيە جۇزىندەگى تۇڭعىش ارناۋلى ادام ءتارىزدى روبوت ساتۋ دۇكەنى جۇمىسىن باستادى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا قىتايدىڭ «ورتالىق حالىق راديوسى» حابارلادى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، دۇكەن كورمە رايونى، ۇلگى كورسەتۋ، كاسىپتىك سالادا قولدانۋ سىندى ءارتۇرلى بولىمگە بولىنگەن 50 دەن استام ەمدەۋ مەن ونەركاسىپكە ارنالعان ونىمدەر قويىلعان.
مۇندا تەك ادام ءتارىزدى روبوتتى ساتۋمەن عانا شەكتەلمەي، قۇراستىرۋ، تەكسەرىپ جوندەۋمەن قاتار ساتىلعاننان كەيىنگى ۋاقىتتا دا قىزمەت كورسەتىلەدى.
بۇل دۇكەن كاسىپورىنداردىڭ زەرتتەپ اشۋدان باستاپ، تولىققاندى جۇمىس اياقتالعانعا دەيىنگى قيىن تۇيىندەرىن شەشىپ، كاسىپورىن مەن تۇتىنۋشىلاردىڭ بايلانىسىن ۇزبەيدى.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، بۇل جولعى باستامانىڭ نەگىزگى ماقساتى - قاجەت بولعان جاعدايدا ادام ءتارىزدى روبوتتى ودان ارى دامىتۋ، اتالعان روبوتتىق تەحنيكانىڭ قوعامعا ىشكەرلەي ارالاسۋىن ىلگەرىلەتۋ.
تۇرىك ەكونوميكاسى سوڭعى 22 جىلدا قالاي وزگەردى؟ - TRT
تۇركيا ساۋدا مينيسترلىگى جاھاندىق داعدارىستارعا قاراماستان ەلدىڭ «ۇزدىكسىز دامۋىن» جالعاستىرىپ وتىرعانىن جانە 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 390 ميلليارد ا ق ش دوللارى كولەمىندەگى ەكسپورت ماقساتىنا قول جەتكىزىلەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى تۇركيا راديو تەليەۆيزيا پورتالى.
اتالعان باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، تۇركيا ەكونوميكاسى رەجەپ تايىپ ەردوعاننىڭ الدىمەن پرەمەر- مينيستر، كەيىن پرەزيدەنت بولىپ سايلانعاننان بەرگى 22 جىلدا تۇبەگەيلى وزگەرىستەرگە قول جەتكىزگەن. وسى كەزەڭدە ج ءى ءو جىل سايىن %5,3 عا ءوسىپ، 2025 -جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا 1,37 تريلليون ا ق ش دوللارىنا جەتىپ، تاريحتاعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىلگەن.
سونداي-اق تۇركيا رەسپۋبليكاسى ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەردوعان قىزمەتكە كىرىسكەننەن ءبىر جىل بۇرىن، 2002 -جىلى ەلدىڭ ج ءى ءو 238 ميلليارد دوللار بولسا، 2024 -جىلى العاش رەت 1 تريلليون دوللار مەجەسىن اسقان.
ەردوعاننىڭ 390 ميلليارد دوللارلىق ەكسپورت ماقساتىنىڭ دا جىل سوڭىنا دەيىن ورىندالۋى كۇتىلۋدە. سونىمەن قاتار ەلدىڭ جالپى ىشكى ءونىمى 1,4 تريلليون دوللارعا جەتەدى دەپ بولجانىپ وتىر.
اۆتورى
بەيسەن سۇلتان ۇلى