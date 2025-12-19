شاپشاڭ ءتىلماش

ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:39, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    استانا. قازاقپارات - «Google» ەندى قۇلاققاپ ارقىلى سويلەسكەن ءسوزدى لەزدە اۋدارىپ وتىراتىن فۋنكتسيانى ىسكە قوسپاق. جاڭالىق «Google اۋدارماشى» قوسىمشاسىندا جۇمىس ىستەيدى، ياعني اڭگىمە ۇستىندە ايتىلعان ءسوز بىردەن ەكىنشى تىلگە اۋىسىپ، قۇلاققاپتان ەستىلىپ تۇرادى.

    سۋرەت: istockphoto.com

    ەڭ قىزىعى، جاڭا جۇيە ادامنىڭ ينتوناتسياسى مەن سويلەۋ ىرعاعىن ساقتاۋعا تىرىسادى. سونىڭ ارقاسىندا اڭگىمەنىڭ مازمۇنىن ءتۇسىنۋ جانە كىم سويلەپ تۇرعانىن اجىراتۋ جەڭىلدەيدى. اتالعان جۇيە ازىرشە 70 تەن استام ءتىلدى اۋدارادى. قازىر بۇل مۇمكىندىك ا ق ش، ءۇندىستان جانە مەكسيكاداعى كەيبىر «Android» قولدانۋشىلارىنا عانا قولجەتىمدى.

    بەكزات قۇلشار

    egemen.kz

    قوعام الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
