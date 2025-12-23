ق ز
    13:23, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    شاعىن كاسىپكەرلەر توقسان سايىن سالىق تولەۋدەن بوساتىلادى

    استانا. KAZINFORM - قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا 2026 -جىلدان باستاپ سالىق ەسەبىن تاپسىرماعاندارعا ايىپپۇل سالىنبايتىنىن ەسكە سالدى.

    2026 йилда автоматлаштирилган "солиқ ҳамёни" ишга туширилади
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    - ءبىز سالىق ەسەپتىلىگىن بىرتىندەپ قىسقارتىپ كەلەمىز. سالىق ەسەپتىلىگى نىساندارىنىڭ سانى جىل سايىن ازايىپ وتىر. مىسالى، 2009 -جىلدان بەرى 70 تەن 28 گە دەيىن نەمەسە %60 قىسقاردى. ەندى 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مىندەتتەمەلەرىنىڭ سوماسى 1 ميلليون تەڭگەدەن اسپايتىندار ءۇشىن مۇلىك، كولىك جانە جەر سالىقتارى بويىنشا اعىمداعى تولەمدەردىڭ توقسان سايىنعى ەسەپ ايىرىسۋلارى كۇشىن جويادى. كاسىپكەر جىل قورىتىندىسى بويىنشا ءبىر دەكلاراتسيا تاپسىرىپ، جىل قورىتىندىسى بويىنشا تولەيتىن بولادى، - دەدى ول.

    ايتۋىنشا، سالىق ەسەبىن ۇسىنباعانى ءۇشىن ايىپپۇل سالۋ پراكتيكاسى جويىلادى.

    - ەگەر دەكلاراتسيا تاپسىرىلماعان بولسا، ول نولدىك كورسەتكىشتەرمەن بەرىلدى دەپ ەسەپتەلەدى. بۇل رەتتە قوسىمشا ەسەپتىلىكتى بەرۋ جانە دەرەكتەردى دۇرىس ناقتىلاۋ قۇقىعى ساقتالادى، - دەدى ءمادي تاكيەۆ.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا ميكرو جانە شاعىن بيزنەستى قولداۋ شارالارىن تالقىلانىپ جاتىر.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
