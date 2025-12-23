شاعىن كاسىپكەرلەر توقسان سايىن سالىق تولەۋدەن بوساتىلادى
استانا. KAZINFORM - قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا 2026 -جىلدان باستاپ سالىق ەسەبىن تاپسىرماعاندارعا ايىپپۇل سالىنبايتىنىن ەسكە سالدى.
- ءبىز سالىق ەسەپتىلىگىن بىرتىندەپ قىسقارتىپ كەلەمىز. سالىق ەسەپتىلىگى نىساندارىنىڭ سانى جىل سايىن ازايىپ وتىر. مىسالى، 2009 -جىلدان بەرى 70 تەن 28 گە دەيىن نەمەسە %60 قىسقاردى. ەندى 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مىندەتتەمەلەرىنىڭ سوماسى 1 ميلليون تەڭگەدەن اسپايتىندار ءۇشىن مۇلىك، كولىك جانە جەر سالىقتارى بويىنشا اعىمداعى تولەمدەردىڭ توقسان سايىنعى ەسەپ ايىرىسۋلارى كۇشىن جويادى. كاسىپكەر جىل قورىتىندىسى بويىنشا ءبىر دەكلاراتسيا تاپسىرىپ، جىل قورىتىندىسى بويىنشا تولەيتىن بولادى، - دەدى ول.
ايتۋىنشا، سالىق ەسەبىن ۇسىنباعانى ءۇشىن ايىپپۇل سالۋ پراكتيكاسى جويىلادى.
- ەگەر دەكلاراتسيا تاپسىرىلماعان بولسا، ول نولدىك كورسەتكىشتەرمەن بەرىلدى دەپ ەسەپتەلەدى. بۇل رەتتە قوسىمشا ەسەپتىلىكتى بەرۋ جانە دەرەكتەردى دۇرىس ناقتىلاۋ قۇقىعى ساقتالادى، - دەدى ءمادي تاكيەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا ميكرو جانە شاعىن بيزنەستى قولداۋ شارالارىن تالقىلانىپ جاتىر.