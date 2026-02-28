شابۋىل كەزىندە يراننىڭ پرەزيدەنتى زارداپ شەككەن جوق - IRNA
استانا. KAZINFORM - دەرەككوزدەرگە سۇيەنسەك، امەريكالىق-يزرايلدىك شابۋىلدىڭ العاشقىسى يراننىڭ جوعارى باسشىلىعى ورنالاسقان نىسانعا باعاتتالعان، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
IRNA اگەنتتىگى حابارلاعانداي، ءبىرىنشى تولقىن امەريكالىق-يزرايلدىك شابۋىلداردىڭ نەگىزگى ماقساتتارى يراننىڭ جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەرى بولدى. Reuters اگەنتتىگىنىڭ دەرەككوزىنە سايكەس، بۇل شابۋىل يراننىڭ ەڭ جوعارى باسشىلارىنا باعىتتالدى. يزرايلدىڭ 12-ارناسى، دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ، يران رەجيمىنىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى تۇلعالارىنا «قۇندى» زاقىم كەلتىرىلگەنىن جانە «تىكەلەي سوققىلار» بەلگىلەرىن بايقاپ وتىر.
يراندىق IRNA اگەنتتىگى پرەزيدەنتتىڭ اكىمشىلىگىنە سىلتەمە جاساپ، يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياننىڭ شابۋىلداردان امان قالعانىن حابارلادى.
Al Jazeera تەلەارناسى، ۆاشينگتونداعى دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ، ا ق ش- تىڭ شابۋىلعا قاتىسۋى يراننىڭ باسشىلىعىن «جويۋ» ماقساتىندا بولۋى مۇمكىن دەپ مالىمدەدى. بۇل اقپاراتقا سايكەس، شابۋىلدار يراننىڭ ەڭ جوعارعى جەتەكشىسى اياتوللا الي حامەنەيدىڭ مۇمكىن بولار مەكەنجايلارىنا باعىتتالدى. الايدا، بۇل اقپارات رەسمي تۇردە راستالعان جوق.
جەرگىلىكتى اقپارات كوزدەرىنە سايكەس، تەگەراندا شابۋىلدار ستراتەگيالىق نىساندارعا، ونىڭ ىشىندە بارلاۋ مينيسترلىگى، قورعانىس مينيسترلىگى، يران اتوم ەنەرگياسى ۇيىمى جانە «پارچين» اسكەري كەشەنىنە تيگەن. سونىمەن قاتار، كەرمانشاھ، لورەستان، تەبريز، يسفاحان جانە كارادج قالالارىندا جارىلىستار تۋرالى حابارلانعان. بۇل دەرەكتەردىڭ تاۋەلسىز راستالۋى جوق.
يران دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ وكىلى اۋرۋحانالاردى جوعارى دايىندىق دەڭگەيىنە جەتكىزگەنىن جانە قوسىمشا جەدەل جاردەم بريگادالارىن جىبەرگەنىن حابارلادى. Tasnim اقپارات اگەنتتىگى يران جاڭالىقتار سايتتارىنا، ونىڭ ىشىندە IRNA- عا كيبەرشابۋىلدار بولعانىن دا حابارلادى.
پەنتاگون مالىمدەدى، بۇل شابۋىلدار «ەپيكالىق اشۋلانۋ وپەراتسياسى» دەپ اتالعان. Reuters دەرەكتەرى بويىنشا، اقش رەسمي وكىلى اقش يرانعا قارسى كوپ كۇندىك وپەراتسيا جۇرگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، يزرايل بۇگىن تەگەرانعا «پريەۆەنتيۆتىك سوققى» جاسادى. بۇل تۋرالى يزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس مالىمدەدى.
وسى جاعدايعا بايلانىستى اۋە كەڭىستىگى جابىلعاننان كەيىن ۇشاقتار يراندى اينالىپ وتۋگە ءماجبۇر بولدى.
تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى الماتى مەن استانادان ۇشىپ شىققان ۇشاقتار كەرى ورالاتىنى بەلگىلى بولدى.
يران يزرايلگە قارىمتا جاۋاپ رەتىندە بىرنەشە زىمىران جىبەردى.
ارتىنشا يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ يرانعا قارسى يزرايل مەن ا ق ش- تىڭ بىرلەسكەن وپەراتسياسى ەكەنىن مالىمدەدى.
ال قازاقستاننىڭ س ءى م يرانداعى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ اراسىندا زارداپ شەككەندەر جوق ەكەنىن مالىمدەدى.