ش ى ۇ سامميتى: استانادان تيانجينگە دەيىن
استانا. KAZINFORM - قىتاي بۇگىن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ 25-سامميتىن وتكىزەدى. بۇل سامميت تاريحىنداعى ەڭ اۋقىمدى جيىن بولماق. ءبىر جىل بۇرىن ش ى ۇ سامميتى استانادا وتكەن بولاتىن.
ماڭىزدى قۇجاتتار پاكەتى
بىلتىر شىلدە ايىندا قازاقستاندا ش ى ۇ-نىڭ «كوپجاقتى ديالوگتى نىعايتۋ - ورنىقتى بەيبىتشىلىك پەن وركەندەۋگە ۇمتىلىس» اتتى 24- سامميتى ءوتتى. كەزەك بويىنشا قازاقستان ءتوراعالىق ەتكەن كەزەڭدە ءتۇرلى سالانى قامتيتىن 140 تان استام ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلدى.
سول جىلدىڭ قورىتىندىسى رەتىندە «استانا دەكلاراتسياسى» قابىلدانىپ، 25 قۇجاتتان تۇراتىن قوماقتى پاكەتكە قول قويىلدى. قورىتىندى قۇجاتتا ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر الماتى قالاسىندا ب ۇ ۇ وڭىرلىك ورتالىعىن، ش ى ۇ بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىگىن جانە ينۆەستيتسيالىق قور قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىستارى كورىنىس تاپتى.
ش ى ۇ قۇرامى قالاي كەڭەيدى؟
استانا سامميتىندە بەلارۋس رەسپۋبليكاسى ۇيىمعا تولىققاندى مۇشە رەتىندە رەسمي قابىلداندى. وسىلايشا شى ۇ قۇرامى 10 مەملەكەتكە دەيىن ءوستى.
«ش ى ۇ+» فورماتى
استاناداعى ش ى ۇ سامميتىنىڭ تاعى ءبىر تاريحي وقيعاسى - ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيو گۋتتەريش، وسى كەزدەسۋگە شاقىرىلعان ءبىرقاتار مەملەكەت باسشىلارى مەن وڭىرلىك حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ باسشىلارى العاش رەت «ش ى ۇ+» فورماتىندا كەزدەستى.
تيانجين سامميتى
ش ى ۇ-نىڭ 25-سامميتى 31-تامىز بەن 1-قىركۇيەك ارالىعىندا قىتايدىڭ تيانجين قالاسىندا وتەدى.
ءتوراعالىق كەزەگىن العان قىتاي ش ى ۇ اياسىندا 100-دەن استام كەزدەسۋ مەن ءىس-شارا وتكىزدى.
مەملەكەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ الداعى وتىرىسىن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ باسقارادى.
ق ح ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ كومەكشىسى ليۋ بين «ش ى ۇ+» فورماتى بيىل دا جالعاساتىنىن ايتادى.
- «تيانجين» دەكلاراتسياسى مەن «ش ى ۇ-نىڭ 2035 -جىلعا دەيىنگى دامۋ ستراتەگياسىن قابىلداۋ سامميتتىڭ باستى وقيعالارى بولادى. بۇل قۇجاتتار وسىعان دەيىن مينيسترلەر دەڭگەيىندە ماقۇلدانعان. سامميت باعدارلاماسىندا شي جينپيڭ ۇيىمعا مۇشە ەلدەردىڭ باسشىلارىن ارنايى قابىلداپ، ەكىجاقتى كەزدەسۋلەر وتكىزەدى، - دەگەن بولاتىن ليۋ بين.
جالپى ش ى ۇ سامميتىنە بيىل 20 دان استام ەلدىڭ باسشىلارى قاتىسپاق.
ايتا كەتۋ كەرەك، كەشە پرەزيدەنت ش ى ۇ سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن تيانجين قالاسىنا باردى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي