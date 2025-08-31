ق ز
    11:05, 31 - تامىز 2025 | GMT +5

    ش ى ۇ سامميتى: استانادان تيانجينگە دەيىن

    استانا. KAZINFORM - قىتاي بۇگىن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ 25-سامميتىن وتكىزەدى. بۇل سامميت تاريحىنداعى ەڭ اۋقىمدى جيىن بولماق. ءبىر جىل بۇرىن ش ى ۇ سامميتى استانادا وتكەن بولاتىن.

    Қытай ШЫҰ аясындағы ынтымақтастықты 8 бағыт бойынша ілгерілетпек
    فوتو: اقوردا

    ماڭىزدى قۇجاتتار پاكەتى

    بىلتىر شىلدە ايىندا قازاقستاندا ش ى ۇ-نىڭ «كوپجاقتى ديالوگتى نىعايتۋ - ورنىقتى بەيبىتشىلىك پەن وركەندەۋگە ۇمتىلىس» اتتى 24- سامميتى ءوتتى. كەزەك بويىنشا قازاقستان ءتوراعالىق ەتكەن كەزەڭدە ءتۇرلى سالانى قامتيتىن 140 تان استام ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلدى.

    шыұ+
    فوتو: اقوردا

    سول جىلدىڭ قورىتىندىسى رەتىندە «استانا دەكلاراتسياسى» قابىلدانىپ، 25 قۇجاتتان تۇراتىن قوماقتى پاكەتكە قول قويىلدى. قورىتىندى قۇجاتتا ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر الماتى قالاسىندا ب ۇ ۇ وڭىرلىك ورتالىعىن، ش ى ۇ بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىگىن جانە ينۆەستيتسيالىق قور قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىستارى كورىنىس تاپتى.

    ش ى ۇ قۇرامى قالاي كەڭەيدى؟

    استانا سامميتىندە بەلارۋس رەسپۋبليكاسى ۇيىمعا تولىققاندى مۇشە رەتىندە رەسمي قابىلداندى. وسىلايشا شى ۇ قۇرامى 10 مەملەكەتكە دەيىن ءوستى.

    «ش ى ۇ+» فورماتى

    استاناداعى ش ى ۇ سامميتىنىڭ تاعى ءبىر تاريحي وقيعاسى - ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيو گۋتتەريش، وسى كەزدەسۋگە شاقىرىلعان ءبىرقاتار مەملەكەت باسشىلارى مەن وڭىرلىك حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ باسشىلارى العاش رەت «ش ى ۇ+» فورماتىندا كەزدەستى.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш
    فوتو: اقوردا

    تيانجين سامميتى

    ش ى ۇ-نىڭ 25-سامميتى 31-تامىز بەن 1-قىركۇيەك ارالىعىندا قىتايدىڭ تيانجين قالاسىندا وتەدى.

    ءتوراعالىق كەزەگىن العان قىتاي ش ى ۇ اياسىندا 100-دەن استام كەزدەسۋ مەن ءىس-شارا وتكىزدى.


    مەملەكەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ الداعى وتىرىسىن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ باسقارادى.
    ق ح ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ كومەكشىسى ليۋ بين «ش ى ۇ+» فورماتى بيىل دا جالعاساتىنىن ايتادى.

    - «تيانجين» دەكلاراتسياسى مەن «ش ى ۇ-نىڭ 2035 -جىلعا دەيىنگى دامۋ ستراتەگياسىن قابىلداۋ سامميتتىڭ باستى وقيعالارى بولادى. بۇل قۇجاتتار وسىعان دەيىن مينيسترلەر دەڭگەيىندە ماقۇلدانعان. سامميت باعدارلاماسىندا شي جينپيڭ ۇيىمعا مۇشە ەلدەردىڭ باسشىلارىن ارنايى قابىلداپ، ەكىجاقتى كەزدەسۋلەر وتكىزەدى، - دەگەن بولاتىن ليۋ بين.

    جالپى ش ى ۇ سامميتىنە بيىل 20 دان استام ەلدىڭ باسشىلارى قاتىسپاق.

    ايتا كەتۋ كەرەك، كەشە پرەزيدەنت ش ى ۇ سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن تيانجين قالاسىنا باردى.

    ШЫҰ саммиті Тяньцзинь
    فوتو: شينحۋا

    اۆتور

    ەسىمجان ناقتىباي

