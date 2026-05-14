ش ى ۇ مۇشە مەملەكەتتەر قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىلارى بىشكەكتە كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - بىشكەكتە شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى حاتشىلارىنىڭ 21-كەزدەسۋى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى.
دەلەگاتسيا باسشىلارىمەن كەزدەسۋدە قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ ش ى ۇ ەلدەرى الدىندا تۇرعان نەگىزگى قيىندىقتاردى اتاپ ءوتتى. ولارعا گەوساياسي شيەلەنىستىڭ ارتۋى، تاياۋ شىعىستاعى قارۋلى قاقتىعىستار، سونداي-اق تەرروريزم، سەپاراتيزم، ەكسترەميزم، ەسىرتكى ساۋداسى جانە كيبەرشابۋىل سياقتى ترانسۇلتتىق قاۋىپتەر جاتادى.
- قىرعىزستان حالىقارالىق داۋلاردى شەشۋدىڭ ساياسي جانە ديپلوماتيالىق ادىستەرىن ۇنەمى قولدايدى. ءتىپتى ەڭ قيىن ديالوگ قارۋلى قاقتىعىستان گورى جاقسىراق، - دەپ اتاپ ءوتتى قىرعىزستان پرەزيدەنتى.
قىرعىزستان باسشىسى بىرلەسكەن جۇمىستىڭ باسىم باعىتتارىن، سونىڭ ىشىندە بارلاۋ قىزمەتتەرى اراسىنداعى اقپارات الماسۋدى نىعايتۋ، تسيفرلىق كەڭىستىكتەگى تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ ارنالارىن باسۋ جانە داعدارىستارعا «جۇمساق» جاۋاپ بەرۋ تەتىكتەرىن ازىرلەۋدى اتاپ ءوتتى.
ءوز كەزەگىندە شىۇ مۇشە مەملەكەتتەرى دەلەگاتسيالارىنىڭ باسشىلارى مەن وكىلدەرى ايماقتىق جانە حالىقارالىق قاۋىپسىزدىكتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى بويىنشا ءوز پىكىرلەرىن ءبىلدىردى، قازىرگى زامانعى سىناقتار مەن قاۋىپتەردى شەشۋدەگى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋ قاجەتتىلىگىن اتاپ ءوتتى جانە ۇيىم اياسىندا ءوزارا سەنىم مەن سەرىكتەستىك رۋحىندا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەندىكتەرىن ءبىلدىردى.
بۇل ءىس-شارا قىرعىزستاننىڭ شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا ءتوراعالىعى اياسىندا ءوتىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن قىرعىزستاننىڭ «ش ى ۇ- نىڭ 25 جىلدىعىنا» ارنالعان كۇمىس مونەتانى اينالىمعا ەنگىزگەنى حابارلانعان بولاتىن.