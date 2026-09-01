ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءبىرقاتار قۇجاتقا قويىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بىشكەكتە وتكەن ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءبىرقاتار قۇجاتقا قويىلدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 26-وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ+» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن باردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ يلحام اليەۆپەن كەزدەستى. ش ى ۇ سامميتى اياسىندا وتكەن كەزدەسۋدە قاسىم-جومارت توقايەۆ ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى يلحام اليەۆكە قازاقستانداعى اۋقىمدى ساياسي رەفورمالار مەن العاشقى ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ ناتيجەسى جونىندە اڭگىمەلەدى.
پرەزيدەنت VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋىنا قاتىسۋ ءۇشىن «بىشكەك ارەنا» ستاديونىنا باردى.