ش ى ۇ الەمدەگى ەڭ ءىرى ايماقتىق ۇيىمعا اينالدى - شي جينپيڭ
استانا. KAZINFORM - تيانجين قالاسىندا (قىتاي) شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا (ش ى ۇ) مۇشە- مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 25-شى وتىرىسى باستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
- قازىر شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى 26 ەلدىڭ قاتىسۋىمەن، 50 دەن استام سالاداعى ىنتىماقتاستىق پەن جالپى ەكونوميكالىق كولەمى 30 تريلليون دوللارعا جۋىقتاعان الەمدەگى ەڭ ءىرى ايماقتىق ۇيىمعا اينالدى، - دەپ كەلتىرەدى شينحۋا قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ ءسوزىن.
ش ى ۇ-نىڭ تيانجيندەگى سامميتىنە 20 دان استام شەت مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى مەن 10 حالىقارالىق ۇيىم باسشىلارى قاتىسىپ جاتىر.
شاڭحاي ۇيىمىنىڭ سامميتى اياسىندا تيانجين قالاسىندا «ش ى ۇ+» فورماتىنداعى كەزدەسۋ دە وتەدى.
بۇعان دەيىن قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ تيانجين سامميتىندە ش ى ۇ-نىڭ 2035 -جىلعا دەيىنگى دامۋ ستراتەگياسىنا جانە باسقا دا ءبىرقاتار قۇجاتتارعا قول قويىلاتىنىن حابارلاعان.
ش ى ۇ سامميتى 31-تامىز بەن 1-قىركۇيەك ارالىعىندا قىتايدىڭ تيانجين قالاسىندا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، 2024 -جىلعى شىلدەدە ۇيىمنىڭ استانادا وتكەن سامميتىنەن كەيىن قىتاي رەسمي تۇردە ش ى ۇ-عا 2024-2025 -جىلدارداعى روتاتيۆتى ءتوراعالىعىنا كىرىسكەن بولاتىن.
ش ى ۇ - 2001 -جىلى قۇرىلعان حالىقارالىق ۇيىم. ونىڭ قۇرامىنا 10 مۇشە مەملەكەت، 2 باقىلاۋشى مەملەكەت جانە ش ى ۇ ديالوگى بويىنشا 14 سەرىكتەس مەملەكەت كىرەدى.
وسىدان بۇرىن شي جينپيڭ ش ى ۇ دامۋ بانكىن مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك قۇرۋعا شاقىردى.