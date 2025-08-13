ش ق و-دا قىزىل كىتاپقا ەنگەن قۇستى ۇستاپ العان تۇرعىنعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تۇرعىنى كولىگىنە قىزىل كىتابىنا ەنگەن يتەلگىنى سالىپ بارا جاتقان جەرىنەن ۇستالدى.
ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ءتارتىپ ساقشىلارى رەيد بارىسىندا «سۋزۋكي» اۆتوكولىگىن توقتاتقان. تەكسەرۋ كەزىندە كولىكتەن ق ر قىزىل كىتابىنا ەنگەن ءبىر يتەلگى جانە تۇزاق رەتىندە پايدالانۋ ماقساتىندا التى كوگەرشىن تابىلىپ، تاركىلەندى.
- ۇستالعان 55 جاستاعى ءوڭىر تۇرعىنى بارلىق ءمان-جايدى انىقتاۋ ءۇشىن پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلدى. سيرەك كەزدەسەتىن جانە جويىلىپ كەتۋ قاۋپى بار جانۋارلار تۇرلەرىمەن زاڭسىز اينالىسۋ فاكتىسى بويىنشا ق ر ق ك- ءنىڭ 339-بابى 1-بولىگىمەن سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
قۇستار وسكەمەن قالاسىنداعى مەملەكەتتىك زووباققا تاپسىرىلعان.
اۆتور
تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى