    13:25, 13 - تامىز 2025 | GMT +5

    ش ق و-دا قىزىل كىتاپقا ەنگەن قۇستى ۇستاپ العان تۇرعىنعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تۇرعىنى كولىگىنە قىزىل كىتابىنا ەنگەن يتەلگىنى سالىپ بارا جاتقان جەرىنەن ۇستالدى.

    ШҚО-да Қызыл кітапқа енген құсты ұстап алған тұрғынға қатысты қылмыстық іс қозғалды
    فوتو: ش ق و پ د

    ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ءتارتىپ ساقشىلارى رەيد بارىسىندا «سۋزۋكي» اۆتوكولىگىن توقتاتقان. تەكسەرۋ كەزىندە كولىكتەن ق ر قىزىل كىتابىنا ەنگەن ءبىر يتەلگى جانە تۇزاق رەتىندە پايدالانۋ ماقساتىندا التى كوگەرشىن تابىلىپ، تاركىلەندى.

    - ۇستالعان 55 جاستاعى ءوڭىر تۇرعىنى بارلىق ءمان-جايدى انىقتاۋ ءۇشىن پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلدى. سيرەك كەزدەسەتىن جانە جويىلىپ كەتۋ قاۋپى بار جانۋارلار تۇرلەرىمەن زاڭسىز اينالىسۋ فاكتىسى بويىنشا ق ر ق ك- ءنىڭ 339-بابى 1-بولىگىمەن سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    قۇستار وسكەمەن قالاسىنداعى مەملەكەتتىك زووباققا تاپسىرىلعان.

    اۆتور

    تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
