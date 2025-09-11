ش ق و-دا قىمبات مەتالداردى زاڭسىز ءوندىردى دەگەن كۇدىكپەن 19 شەتەلدىك ازامات ۇستالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋ فاكتىسىن انىقتادى.
پوليتسيا زاڭ تارتىبىنە عانا ەمەس، ايماق ەكولوگياسىنا دا قاتەر توندىرگەن قىلمىستىق ارەكەتتىڭ جولىن كەستى.
«قۇقىقتىق ءتارتىپ» جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى بارىسىندا شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋ فاكتىسىن انىقتادى.
وبلىستىڭ ءبىر اۋدانىندا 19 شەتەلدىك ازامات پەن وسكەمەن قالاسىنىڭ 2 تۇرعىنى ۇستالعان.
قىمبات مەتالداردى وندىرۋگە ارنالعان ەكسكاۆاتورلار، بۋلدوزەر، ۇساتقىش قوندىرعىلار جانە باسقا دا جابدىقتار، سونداي-اق قۇرامىندا التىن مەن باسقا دا باعالى كومپونەنتتەردىڭ بەلگىلەرى بار مەتال بۇيىمدارى تاركىلەندى.
اتالعان فاكتى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى. تەرگەۋ بارىسىندا قۇقىققا قارسى ارەكەتكە قاتىسى بار بولۋى مۇمكىن 20 دان استام ادام تەكسەرىلىپ جاتىر. دالەلدەر جينالىپ، قاجەتتى ساراپتامالار تاعايىندالدى، ءىستىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋ شارالارى قابىلدانىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك قىزىلوردادا پايدالى قازبالاردى زاڭسىز وندىرگەندەر ۇستالعان ەدى.