ش ق و-دا قازاقستان ازاماتتىعىن العىسى كەلەتىندەر تەستىلەۋدەن وتەدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 11-قىركۇيەكتە ق ر ازاماتتىعىن العىسى كەلەتىن شەتەلدىكتەر مەن ازاماتتىعى جوق ادامدار تەستىلەۋدەن وتەدى.
تىركەۋ 2-10-قىركۇيەك ارالىعىندا app.testcenter.kz پلاتفورماسىندا جۇرگىزىلەدى.
تەستىلەۋ ءۇش نەگىزگى باعىتتى قامتيدى. اتاپ ايتقاندا، قازاق ءتىلى بويىنشا ءبىلىم دەڭگەيى، كونستيتۋتسيا نەگىزدەرى جانە ەل تاريحى. ءار تاپسىرمادا ءتورت جاۋاپ نۇسقاسى بەرىلگەن، ولاردىڭ تەك بىرەۋى عانا دۇرىس.
ەڭ جوعارى ۇپاي - 100 بال. تەستى ءساتتى تاپسىرۋ ءۇشىن ءار ءبولىم بويىنشا بەلگىلەنگەن ەڭ تومەنگى مەجەدەن ءوتۋ قاجەت: قازاق ءتىلى - كەمىندە 15 بال، كونستيتۋتسيا نەگىزدەرى - 20 بال، قازاقستان تاريحى - 15 بال.
ەمتيحان تاپسىرۋ ۋاقىتى - 2 ساعات 10 مينۋت. مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا قوسىمشا 30 مينۋت بەرىلەدى.
- بۇل ەمتيحان - جاي عانا ءبىلىم سىناعى ەمەس. ول قازاقستانعا قادام باسۋ، ەلدىڭ قۇندىلىقتارىن قابىلداۋعا، كونستيتۋتسياسىن قۇرمەتتەۋگە جانە مەملەكەتتىك ءتىلدى مەڭگەرۋگە دايىن ەكەنىنىڭ بەلگىسى، - دەپ حابارلادى شقو پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ كوشى-قون قىزمەتى باسقارماسىنان.
تەستىلەۋ ناتيجەسى بويىنشا قاتىسۋشىلاردىڭ جەكە كابينەتتەرىندە ەلەكتروندى سەرتيفيكات قولجەتىمدى بولادى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن شەتەلدىك ازاماتپەن نەكەگە تۇرۋ ءۇشىن قانداي قۇجاتتار قاجەتتىگى جايلى جازعانبىز.