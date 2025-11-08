ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:27, 08 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ش ق و-دا پايدالى قازبالاردى زاڭسىز وندىرۋمەن اينالىسقان شەتەلدىك ەلدەن شىعارىلدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا پايدالى قازبالاردى زاڭسىز وندىرۋمەن اينالىسقان شەتەل ازاماتى ەلدەن شىعارىلدى.

    Орал қалалық соты бұрынғы төрағасының ісі Тасқалада қаралады
    فوتو: freepik.com

    سوت ءىسى ۇلكەن نارىن اۋداندىق سوتىندا قارالدى. بەلگىلى بولعانداي، شەتەل ازاماتى پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋ كەزىندە ۇستالعان.

    بۇعان دەيىن ول كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان. ياعني ول ەكىنشى رەت قۇقىق بۇزىپ تۇر.

    - سوت ەر ادامدى كىنالى دەپ تانىپ، ءبىر تاۋلىك اكىمشىلىك قاماققا الۋ جازاسىن تاعايىندادى. سودان سوڭ شەتەلدىك قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان شىعارىلدى، - دەپ حابارلادى شىعىس قازاقستان وبلىستىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.

    ايتا كەتەيىك، وبلىستا جىل باسىنان بەرى پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋ بابى بويىنشا 35 اكىمشىلىك ءىس قارالعان.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ۇ ق ك الماتىدا 5 شەتەلدىك جوسپارلاعان تەراكتىنىڭ الدىن العانى حابارلانعان.

     

