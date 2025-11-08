ش ق و-دا پايدالى قازبالاردى زاڭسىز وندىرۋمەن اينالىسقان شەتەلدىك ەلدەن شىعارىلدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا پايدالى قازبالاردى زاڭسىز وندىرۋمەن اينالىسقان شەتەل ازاماتى ەلدەن شىعارىلدى.
سوت ءىسى ۇلكەن نارىن اۋداندىق سوتىندا قارالدى. بەلگىلى بولعانداي، شەتەل ازاماتى پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋ كەزىندە ۇستالعان.
بۇعان دەيىن ول كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان. ياعني ول ەكىنشى رەت قۇقىق بۇزىپ تۇر.
- سوت ەر ادامدى كىنالى دەپ تانىپ، ءبىر تاۋلىك اكىمشىلىك قاماققا الۋ جازاسىن تاعايىندادى. سودان سوڭ شەتەلدىك قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان شىعارىلدى، - دەپ حابارلادى شىعىس قازاقستان وبلىستىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
ايتا كەتەيىك، وبلىستا جىل باسىنان بەرى پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋ بابى بويىنشا 35 اكىمشىلىك ءىس قارالعان.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ۇ ق ك الماتىدا 5 شەتەلدىك جوسپارلاعان تەراكتىنىڭ الدىن العانى حابارلانعان.