    08:45, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    ش ق و-دا ايۋ اۋىل تۇرعىندارىنىڭ مازاسىن قاشىردى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى گلۋبوكوە اۋدانىنىڭ تۇرعىندارى ايۋدىڭ اۋىل ىرگەسىنە كىرىپ كەتكەنىن ايتىپ، دابىل قاقتى.

    тяньшанский бурый медведь
    فوتو: kolsai-koldery.kz

    گلۋبوكوە اۋدانىنا قاراستى بوبروۆكا اۋىلىنىڭ حالقى ەلدى مەكەن شەتىنە ايۋ كىرىپ كەتكەنىن جەتكىزدى. بۇل «نۇرتاۋ» دەمالىس بازاسىنىڭ ماڭى. ءتۇز تاعىسى بىرنەشە ومارتانى بۇلدىرگەن.

    وسىعان بايلانىستى «ورمان جانە اڭشىلىق شارۋاشىلىعى» م م قىزمەتكەرلەرى سول جەرگە اتتاندى.

    - بۇگىن ءبىزدىڭ قىزمەتكەرلەر وقيعا ورنىنا جولعا شىقتى. قوسىمشا مالىمەت ينسپەكتورلار ورالعاننان كەيىن بەلگىلى بولادى، - دەپ حابارلادى مەكەمەنىڭ جەدەل ارەكەت ەتۋ توبىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ماقسات شاكيروۆ.

     

     

