08:45, 06 - تامىز 2025 | GMT +5
ش ق و-دا ايۋ اۋىل تۇرعىندارىنىڭ مازاسىن قاشىردى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى گلۋبوكوە اۋدانىنىڭ تۇرعىندارى ايۋدىڭ اۋىل ىرگەسىنە كىرىپ كەتكەنىن ايتىپ، دابىل قاقتى.
گلۋبوكوە اۋدانىنا قاراستى بوبروۆكا اۋىلىنىڭ حالقى ەلدى مەكەن شەتىنە ايۋ كىرىپ كەتكەنىن جەتكىزدى. بۇل «نۇرتاۋ» دەمالىس بازاسىنىڭ ماڭى. ءتۇز تاعىسى بىرنەشە ومارتانى بۇلدىرگەن.
وسىعان بايلانىستى «ورمان جانە اڭشىلىق شارۋاشىلىعى» م م قىزمەتكەرلەرى سول جەرگە اتتاندى.
- بۇگىن ءبىزدىڭ قىزمەتكەرلەر وقيعا ورنىنا جولعا شىقتى. قوسىمشا مالىمەت ينسپەكتورلار ورالعاننان كەيىن بەلگىلى بولادى، - دەپ حابارلادى مەكەمەنىڭ جەدەل ارەكەت ەتۋ توبىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ماقسات شاكيروۆ.