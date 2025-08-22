ش ق و-دا 3 ەسە كوبەيىپ كەتكەن سۋقۇزعىندار بالىق پوپۋلياتسياسىنا قاۋىپ ءتوندىرۋ مۇمكىن
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى مارقاكول اۋدانىندا سۋقۇزعىندار تىم كوبەيىپ كەتتى.
مارقاكول قورىعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ءۇش كۇن بويى كول اكۆاتورياسىندا سۋقۇزعىنداردىڭ ەسەبىن جۇرگىزدى. سونىڭ ناتيجەسىندە وسىنداي قۇس سانى 3 مىڭنان اسىپ كەتكەنى انىقتالدى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 3 ەسە كوپ.
- بۇل كۇندەرى اۋا رايى بۇلتتى ءارى جەلدى بولدى. قورىق قىزمەتكەرلەرى قورىق ايلاعىنان موتورلى قايىقپەن شىعىپ، كولدىڭ اينالاسىنداعى بۇكىل جاعالاۋدى بويلاي ءجۇرىپ ءوتتى. سۋقۇزعىندار ارالداردا، وزەندەر مەن كولدەردىڭ جاعاسىندا جانە سۋلى-باتپاقتى جەرلەردە مەكەندەيدى. مارقاكولدە بىرنەشە جىلدان بەرى قازدىڭ كولەمىندەي ۇلكەن سۋقۇزعىندار ءومىر ءسۇرىپ كەلەدى. ءتۇسى كۇلگىن- جاسىل، تۇمسىعى ىلمەك ءتارىزدى ۇزىن بولىپ كەلەدى، - دەپ حابارلادى مارقاكول قورىعىنان.
سۋقۇزعىندار نەگىزىنەن بالىقپەن قورەكتەنەدى. سوندىقتان ول مارقاكولدىڭ بالىق پوپۋلياتسياسىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتەدى.
قۇستاردىڭ شوعىرلانعان توپتارى ءارتۇرلى جەرلەردە كەزدەسكەنىمەن، ولاردىڭ نەگىزگى ۇيا سالاتىن اۋماقتارى - چەرەپانوۆا ومارتاسى مەن گۋبا ۋچاسكەلەرى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن پروكۋرورلار 455 كەلى بەكىرە تۇقىمداس بالىقتى زاڭسىز اۋلاعانداردى ۇستاعانى حابارلانعان.