    13:52, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    ش ق و-دا 3 ەسە كوبەيىپ كەتكەن سۋقۇزعىندار بالىق پوپۋلياتسياسىنا قاۋىپ ءتوندىرۋ مۇمكىن

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى مارقاكول اۋدانىندا سۋقۇزعىندار تىم كوبەيىپ كەتتى.

    суқұзғын
    فوتو: ورمان شارۋاشىلىعى كوميتەتى

    مارقاكول قورىعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ءۇش كۇن بويى كول اكۆاتورياسىندا سۋقۇزعىنداردىڭ ەسەبىن جۇرگىزدى. سونىڭ ناتيجەسىندە وسىنداي قۇس سانى 3 مىڭنان اسىپ كەتكەنى انىقتالدى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 3 ەسە كوپ.

    - بۇل كۇندەرى اۋا رايى بۇلتتى ءارى جەلدى بولدى. قورىق قىزمەتكەرلەرى قورىق ايلاعىنان موتورلى قايىقپەن شىعىپ، كولدىڭ اينالاسىنداعى بۇكىل جاعالاۋدى بويلاي ءجۇرىپ ءوتتى. سۋقۇزعىندار ارالداردا، وزەندەر مەن كولدەردىڭ جاعاسىندا جانە سۋلى-باتپاقتى جەرلەردە مەكەندەيدى. مارقاكولدە بىرنەشە جىلدان بەرى قازدىڭ كولەمىندەي ۇلكەن سۋقۇزعىندار ءومىر ءسۇرىپ كەلەدى. ءتۇسى كۇلگىن- جاسىل، تۇمسىعى ىلمەك ءتارىزدى ۇزىن بولىپ كەلەدى، - دەپ حابارلادى مارقاكول قورىعىنان.

    سۋقۇزعىندار نەگىزىنەن بالىقپەن قورەكتەنەدى. سوندىقتان ول مارقاكولدىڭ بالىق پوپۋلياتسياسىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتەدى.

    قۇستاردىڭ شوعىرلانعان توپتارى ءارتۇرلى جەرلەردە كەزدەسكەنىمەن، ولاردىڭ نەگىزگى ۇيا سالاتىن اۋماقتارى - چەرەپانوۆا ومارتاسى مەن گۋبا ۋچاسكەلەرى.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن پروكۋرورلار 455 كەلى بەكىرە تۇقىمداس بالىقتى زاڭسىز اۋلاعانداردى ۇستاعانى حابارلانعان.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
