ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:25, 18 - اقپان 2026 | GMT +5

    ش ق و اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاقسىلىق ومارعا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر - ۇ ق ك

    وسكەمەن. KAZINFORM - بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە شىعىس قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاقسىلىق وماردىڭ ۇستالعانى تۋرالى اقپارات تاراعان بولاتىن. وسىعان بايلانىستى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى جاۋاپ بەردى.

    п
    فوتو: ش ق و اكىمدىگى

    - قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن حابارلايمىز، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو جاۋابىندا.

    سونداي-اق ۇ ق ك وكىلدەرى وزگە مالىمەتتىڭ جاريا ەتىلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - ق ر قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى، - دەدى بولىمشە باستىعى و. بەكتەنوۆ.

    بۇدان بۇرىن ش ق و اكىمدىگى اتالعان لاۋازىمدى تۇلعاعا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن ەدى. اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، ينتەرنەتتە تاراعان اقپارات رەسمي دەرەككوزدەر ارقىلى راستالماعان. سونداي-اق لاۋازىمدى تۇلعانىڭ دەنساۋلىعىنا بايلانىستى ۋاقىتشا ەڭبەك دەمالىسىندا ەكەنى حابارلانعان.

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
