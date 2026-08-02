ش ق و-دا رەسەي ازاماتى جوعالتقان سومكە بەينەباقىلاۋ ارقىلى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا رەسەي ازاماتىنىڭ جوعالعان سومكەسى تابىلدى. ونىڭ ىشىندە جەكە قۇجاتتارى، بالالارىنىڭ قۇجاتتارى جانە اقشاسى بولعان.
وقيعا شەمونايحا اۋدانىندا بولعان. وسكەمەنگە بارا جاتقان رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ازاماتى ەۆگەنيا شەلەحوۆا سومكەسىن جوعالتىپ العانىن ايتىپ، پوليتسياعا جۇگىنگەن.
ءوتىنىش بويىنشا ىزدەۋ جۇمىستارى باستالىپ، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنداعى جازبالاردى تەكسەرگەن. ناتيجەسىندە ايەلدىڭ جۇرگەن باعىتى انىقتالىپ، سومكەنىڭ جوعالعان ورنى بەلگىلەنگەن.
تابىلعان سومكەنىڭ ىشىندەگى زاتتاردىڭ بارلىعى تولىق ساقتالعانى انىقتالىپ، يەسىنە قايتارىلدى.
- ءتولقۇجاتىم، بالالارىمنىڭ قۇجاتتارى، اقشام - ءبارى امان-ەسەن تابىلدى. كومەك كورسەتكەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە العىس ايتامىن، - دەدى ەۆگەنيا شەلەحوۆا.