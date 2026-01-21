ەش جەردە جۇمىس ىستەمەگەن ادام قانداي زەينەتاقى الادى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا زەينەتاقى جۇيەسى زاڭمەن ايقىندالىپ، ازاماتتاردىڭ ەڭبەك ءوتىلى مەن جيناقتارىنا قاراي ەسەپتەلەدى. جۇمىس ىستەمەگەن ادام دا كەيبىر جاعدايلاردا زەينەتاقى تولەمدەرىن الۋعا قۇقىلى. بۇل - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ الەۋمەتتىك كودەكسى مەن زەينەتاقى جۇيەسى بويىنشا بەكىتىلگەن ءتارتىپ.
BAQ. KZ ءتىلشىسى زەينەتاقى جۇيەسىن ءتۇسىندىرىپ كورەدى.
زەينەتكە قانشا جاستان شىعادى؟
زاڭ بويىنشا:
• ەر ادامدار - 63 جاسقا،
• ايەلدەر - 61 جاسقا دەيىن زەينەتكە شىعا الادى. ءبىراق ايەلدەر 2028 -جىلعا دەيىن عانا وسى جاسپەن زەينەتكە شىعادى. كەيىن ول ۇلعايىپ، ەرلەرمەن تەڭەسەدى.
بۇل جاستان اسقان ازامات زەينەتاقى تولەمدەرىن تاعايىنداۋعا ءوتىنىش بەرە الادى.
زەينەتاقىنىڭ قانداي ءتۇرى بار؟
قازاقستاندا زەينەتاقى جۇيەسى بىرنەشە قۇرامداس بولىكتەن تۇرادى:
بازالىق زەينەتاقى
• بۇل مەملەكەتتەن ءبىرجولاتا تولەنەتىن تولەم جانە بارلىق زەينەت جاسىنا جەتكەن ازاماتقا تاعايىندالادى.
• ەگەر ادام ەشقاشان رەسمي جۇمىس ىستەمەگەن بولسا، ەڭ بولماعاندا بازالىق زەينەتاقى الا الادى.
ىنتىماقتى زەينەتاقى
• بۇل بۇرىنعى جۇيەگە قاتىسقان، 1998 -جىلعا دەيىن كەمىندە 6 اي ەڭبەك ءوتىلى بار ازاماتتارعا ارنالعان.
• ەگەر ادام زەرتتەلگەن جۇيەدە ەڭبەك ءوتىلى بولماعان بولسا، ورتاق زەينەتاقى وعان تاعايىندالىپ كەلمەۋى مۇمكىن.
جيناقتاۋشى زەينەتاقى
• بۇل جەكە پايدالى شوتتاعى جيناقتاردان تولەنەدى. ەگەر ادام ەڭبەك جولىندا بولماعان بولسا، جيناقتاۋشى كومپونەنتتە قاراجات بولماۋى مۇمكىن، سوندىقتان بۇل بولىكتەن زەينەتاقى بولمايدى.
ەگەر ادام مۇلدە جۇمىس ىستەمەسە، وندا قانداي زەينەتاقى الادى؟
زاڭ بويىنشا، ەڭبەك ءوتىلى جانە جيناقتارى بولماعان جاعدايدا دا بازالىق زەينەتاقىعا قۇقىق بار. بازالىق تولەم بارلىق زەينەت جاسىنا جەتكەن ازاماتقا بەرىلەدى، ونىڭ ىشىندە بۇرىن جۇمىس ىستەمەگەندەرگە دە.
ىنتىماقتى جانە جيناقتاۋشى زەينەتاقى، ەڭبەك ءوتىلى مەن ب ج ز ق-داعى اۋدارىمدار تالاپتارىنا سايكەس تاعايىندالادى. ەگەر تالاپتار ورىندالماسا، ولار تاعايىندالمايدى.
2026 -جىلى زەينەتاقى مولشەرى قانداي؟
2026 -جىلى ەڭ تومەنگى بازالىق زەينەتاقى - 35596 تەڭگە.
ال زەينەتاقىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرى - 69049 تەڭگە.
جيناقتاۋشى زەينەتاقى قانداي جاعدايدا بەرىلەدى؟
جيناقتاۋشى زەينەتاقى - جەكە زەينەتاقى شوتىندا جينالعان قاراجاتقا بايلانىستى ەگەر ادام ەش جەردە جۇمىس ىستەمەگەن بولسا، وعان ب ج ز ق-دا اۋدارىلعان جارنا جوق. دەمەك، جيناقتاۋشى بولىكتەن تولەم بولمايدى، ويتكەنى قاراجات جوق. بۇل قاراجاتتىڭ بولماۋى زەينەتاقىنىڭ تەك جيناقتاۋشى بولىگىن عانا ازايتادى، ءبىراق بازالىق زەينەتاقىنى الۋعا كەدەرگى بولمايدى.