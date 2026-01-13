ديزاينى كوپتىڭ كوڭىلىنەن شىقپاي قالعان كولىكتەر
استانا. قازاقپارات - اۆتوكولىكتىڭ سىرتقى كەلبەتى - اركىمنىڭ تالعامىنا بايلانىستى ۇعىم. بىرەۋ ءۇشىن باتىل ديزاينەرلىك شەشىم بولىپ كورىنگەن دۇنيە بىرەۋگە ەرسى كورىنۋى مۇمكىن. ەندەشە ديزاينى قىزۋ پىكىرتالاس تۋدىرعان ون اۆتوكولىككە توقتالساق.
Vokrugsveta.ru مالىمەتىنشە، ولاردىڭ كەيبىرى نارىقتا ساتسىزدىككە ۇشىراسا، ەندى ءبىرى كۇتپەگەن جەردەن كۋلتتىك مارتەبەگە يە بولدى.
Stout Scarab
1932-جىلى ونەرتاپقىش ءارى ينجەنەر ۋيليام ب. ستاۋت ارت-دەكو ستيلىنەن شابىت الىپ، الەمدەگى العاشقى مينيۆەندى جاساپ شىعاردى. ناتيجەسىندە قوڭىز بەن سۋاستى كەمەسىنىڭ قوسىندىسىن ەلەستەتەتىن ەرەكشە كولىك پايدا بولدى.
Scarab سىرتقى پىشىنىمەن عانا ەمەس، ىشكى جابدىقتالۋىمەن دە تاڭعالدىردى. اينالمالى ورىندىقتار، جينالمالى ۇستەل - قىسقاسى، بۇل دوڭگەلەكتەگى قوناق بولمە ىسپەتتى ەدى. ۇزىننان ورنالاسقان قوزعالتقىش، بارلىق ءتورت دوڭگەلەكتەگى تاۋەلسىز اسپا، ەسىكتەردەگى ەلەكتر قۇلىپتارى، ىشكى جارىقتاندىرۋ، اۋا سۇزگىسى - ءوز ءداۋىرى ءۇشىن بۇل كولىك تەحنولوگيالىق تۇرعىدا وتە وزىق سانالدى. بار-جوعى توعىز دانا عانا شىعارىلعان. اشارشىلىق زامانىندا 5 مىڭ دوللار (قازىرگى ەسەپپەن شامامەن 100 مىڭ دوللار) تولەۋگە كوپتىڭ شاماسى جەتپەگەندىكتەن، كولىكتەر ستاۋتتىڭ جاقىن تانىستارىنا عانا بۇيىردى.
Fiat Multipla
1998-جىلى Fiat جاڭا وتباسىلىق مينيۆەن - Multipla مودەلىن تانىستىرعاندا، جۇرتشىلىقتىڭ تاڭىرقاعانى راس. كومپانيا شاعىن حەتچبەك نەگىزىندە التى ادامعا ارنالعان ىقشام كولىك جاساۋدى كوزدەدى. الايدا ناتيجەسىندە بيىك، اينەگى كوپ «اكۆاريۋمعا» ۇقساس، ەكى دەڭگەيلى شامدارى بار توسىن پىشىندەگى اۆتوموبيل دۇنيەگە كەلدى.
قىزىعى سول - سىرتقى كەلبەتى قانشا سىنعا ۇشىراسا دا، Multipla ءتورت جىل قاتارىنان Top Gear Magazine نۇسقاسى بويىنشا «جىلدىڭ وتباسىلىق كولىگى» اتاندى. ءتىپتى نيۋ-يوركتەگى قازىرگى زامان ونەرى مۋزەيىندە ەكسپونات رەتىندە قويىلعان.
BMW Isetta
Isetta-نى كورىپ «ۇسقىنسىز» دەۋ قيىن - بۇل كولىكتىڭ وزىنە ءتان تارتىمدىلىعى بار. BMW بۇل ميكروكولىكتى ارزان مودەل رەتىندە شىعاردى. 1954-جىلى تۋريندەگى اۆتوسالوندا ولار يتاليالىق Iso Rivolta كومپانياسىنىڭ Iso Isetta مودەلىن كورىپ، ءوندىرىس ليتسەنزياسىن ساتىپ الدى.
ۇزىندىعى نەبارى 2,29 مەتر بولاتىن كولىك ساعاتىنا ەڭ كوبى 75 شاقىرىم جىلدامدىقپەن جۇرە الاتىن. جۇمىرتقا ءپىشىندى كورپۋس، وزگەشە پروپورتسيالار جانە الدىڭعى جاعىنان اشىلاتىن ەسىك - Isetta-نىڭ باستى ەرەكشەلىگى ەدى. ناتيجەسىندە BMW بۇل مودەلدەن 160 مىڭنان استام داناسىن ساتتى.
Nissan S- Cargo
198-جىلداردىڭ سوڭىندا Nissan فرانسۋزدىڭ Citroën 2CV مودەلىنەن شابىت العان رەترو-فۋرگون جاساۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. وسىلايشا S- Cargo دۇنيەگە كەلدى. اتاۋى، ءبىر جاعىنان، «Small Cargo» دەگەندى بىلدىرسە، ەكىنشى جاعىنان، فرانسۋزشا escargot، ياعني «ۇلۋ» دەگەن سوزگە ۇندەس.
1989-1991-جىلدارى شامامەن 10 مىڭ دانا عانا شىعارىلىپ، بارلىعى جاپونيا نارىعىندا ساتىلدى. The New York Times سىنشىسى فيل پاتتون بۇل كولىكتى «پوستمودەرنيزمنىڭ شىڭى» دەپ اتادى. قىزىعى، S- Cargo زاۋىتتان Nissan لوگوتيپىنسىز شىققان جالعىز مودەل، كومپانيانىڭ ءوزى دە بۇل ەكسپەريمەنتتەن ازداپ يمەنگەندەي.
Pontiac Aztek
بۇل كولىكتى جاساعان ديزاينەر توم پيتەرس (كەيىن Chevrolet Corvette C7 اۆتورى) ءبىر كەزدە: «بارلىعىنا بىردەي ۇناي بەرمەيتىن باتىل اۆتوموبيل جاساعىمىز كەلدى» - دەگەن ەدى. ايتقانداي-اق، Aztek كوپشىلىككە جاقپادى.
ءتورت «كوزى» بارداي كورىنەتىن الدىڭعى بولىگى، ءتورتبۇرىشتى دوڭعالاق اركالارى كولىكتى ءتىپتى وعاش كورسەتەدى. The Daily Telegraph ونى «ەڭ ۇسقىنسىز 100 اۆتوكولىكتىڭ» كوشباسىنا قويدى. ال GM توپ-مەنەدجەرى بوب لۋتتس كەيبىر مودەلدەردى «اشۋلى اس ءۇي تەحنيكاسىنا» تەڭەگەن.
سوعان قاراماستان، Aztek يەلەرىنىڭ كوڭىلىنەن شىققان. ال «Breaking Bad» سەريالىندا ۋولتەر ۋايت وسى كولىكتى مىنگەن سوڭ، مودەل جاستار اراسىندا تەز تانىلدى.
Citroën Ami 6
Citroën باستاپقىدا Ami 6 مودەلىن ليۋكس ساناتىنداعى DS پەن كوپشىلىككە ارنالعان 2CV اراسىنداعى التىن كوپىرگە اينالدىرماق بولدى. ديزاينەر فلامينيو بەرتوني جاساعان باستاپقى نۇسقا وزگەرىستەرگە ۇشىراپ، مەنەدجمەنتتىڭ تالاپتارى ديزايندى مۇلدە باسقا ارناعا بۇردى.
قوزعالتقىشتىڭ اۋىسۋىنا بايلانىستى كاپوت بيىكتەپ، فارالار جوعارىراق ورنالاستىرىلدى. ارتقى اينەك كولىك ۇزىنداۋ كورىنۋى ءۇشىن ادەيى ارتقا قاراي قيسايتىلدى. ال ديزاينەرلەر ماقساتىنا جەتتى مە، وعان ءوزىڭىز باعا بەرە كەتىڭىز.
Reliant Robin
كوپشىلىك Reliant Robin ءدى Top Gear باعدارلاماسىنان بىلەدى. دجەرەمي كلاركسون بۇرىلىستاردا ونى قايتا-قايتا اۋدارىپ جىبەرەتىن. كەيىنىرەك بۇل شوۋ ءۇشىن ارنايى وزگەرتىلگەنى ايتىلدى، ءبىراق كولىكتىڭ كوركىن بۇل دا جاقسارتا قويعان جوق.
دەگەنمەن ءۇش دوڭگەلەكتى بۇل كولىك بريتانيادا سۇرانىسقا يە بولدى. سەبەبى ونى جۇرگىزۋ ءۇشىن موتوتسيكل كۋالىگى جەتكىلىكتى، ال سالىعى ءتورت دوڭگەلەكتى كولىكتەرگە قاراعاندا الدەقايدا تومەن ەدى.
Nissan Cube
اتى ايتىپ تۇرعانداي، بۇل - ناعىز «دوڭگەلەكتەگى قوراپ» . Nissan Cube جاستارعا ارنالعان ەرەكشە مودەل رەتىندە ويلاستىرىلدى. ۇلكەن پانورامالىق تەرەزە، توڭازىتقىش سەكىلدى اشىلاتىن ارتقى ەسىك جانە «كۇن كوزىلدىرىگىن تاققان بۋلدوگتان» شابىت العان الدىڭعى تور - ءبارى باتىل شەشىمدەر.
Aston Martin Lagonda Shooting Brake
1974-1990 -جىلدارى شىعارىلعان ءتۇپنۇسقا Lagonda ءوزى- اق فۋتۋريستىك، بۇرىشتى ديزاينىمەن كوزگە تۇسەتىن. ءبىراق شۆەيتساريالىق Roos Engineering اتەلەسى ونى ودان ءارى سوزىپ، Shooting Brake نۇسقاسىن جاسادى. ناتيجەسىندە كولىك قىمبات، ءبىراق كاتافالكتى ەسكە سالاتىن اۋىر بەينەگە اينالدى.
Tesla Cybertruck
Cybertruck تۋرالى ەستىمەگەن ادام از. يلون ماسك ونى 2019-جىلى تانىستىرعاندا ينتەرنەتتەگى پىكىرلەر قاق جارىلدى. ءبىرى تاڭداي قاقتى، ءبىرى تۇسىنبەي دال بولدى. ديزاينى باتىل، نازار اۋدارتاتىنى راس. ءبىراق مۇنداي شەشىمدەر دە بارىنە بىردەي ۇناي بەرمەيتىنى دە انىق.
اۆتوسۇيەر قاۋىم شامامەن 100 مىڭ دوللار تۇراتىن بۇل مودەلدىڭ ورنىنا كوركەم ءارى فۋتۋريستىك Hyundai Ioniq 5 نەمەسە Lotus Emira سىندى بالامالاردى تاڭدايتىنىن ايتقان. سويتە تۇرا Cybertruck بارىنشا ەرەكشەلەنۋدى ءجون كوردى.