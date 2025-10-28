ديەتولوگ مانداريندەردىڭ توسىن قاۋپىن ەسكەرتتى
ماندارين مەن وزگە سيترۋس جەمىستەرگە تاۋارلىق ءتۇرىن ساقتاۋ ءۇشىن حيميكاتتار قولدانىلادى، ال ونىڭ كوپ مولشەرى دەنساۋلىققا قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن. بۇل جونىندە ديەتولوگ جەنني چيشە ەسكەرتتى، - دەپ حابارلايدى lenta.ru.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، زەڭ ساڭىراۋقۇلاقتارىن باسۋ ءۇشىن سيترۋستاردىڭ قابىعىنا ءجيى يمازاليل مەن تيابەندازول جاعىلادى. بۇل باۋىرعا جانە ەندوكرين جۇيەگە اسەر ەتەدى. وڭدەۋگە قولدانىلاتىن باسقا حيميكاتتار دا تەرى تىتىركەنۋى، زات الماسۋ جانە جۇيكە جۇيەنىڭ بۇزىلىستار سياقتى جاعىمسىز بەلگىلەر تۋدىرۋى مۇمكىن.
چيشەنىڭ ايتۋىنشا، از مولشەردە بۇل زاتتار زيان كەلتىرمەيدى، الايدا كوپ مولشەردە قاۋىپتى بولۋى ىقتيمال. ەڭ ۇلكەن قاۋىپ - سەدرانى (قابىعىنىڭ ىشكى بولىگى) تاعامعا پايدالانۋ، سونداي-اق ودان ءتۇرلى تاعامدار دايىنداۋ. دەنساۋلىقتى قورعاۋ ءۇشىن ديەتولوگ جەمىستەردى مۇقيات جۋۋعا، ال سەدرانى اس ازىرلەۋدە قولدانار الدىندا سابىنمەن جانە شەتكامەن قوسىمشا تازالاۋعا كەڭەس بەردى.