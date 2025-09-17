دىندەر سەزى: پرەزيدەنت توقايەۆ قاتىسۋشىلارعا مەملەكەتتىك ناگرادالار تابىس ەتتى
استانا. KAZINFORM - الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ فورۋمنىڭ ءبىر توپ قاتىسۋشىلارىنا مەملەكەتتىك ناگرادالاردى، ءدىنارالىق ديالوگقا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن استانا حالىقارالىق سىيلىعىن، سەزدىڭ قۇرمەت مەدالىن، سونداي-اق ىزگى نيەت ەلشىلەرىنىڭ ايرىقشا بەلگىسىن تابىستادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن دۇنيەجۇزىلىك داوشىلار فەدەراتسياسىنىڭ ءتوراعاسى (ق ح ر) لي گۋانفۋ، Somaiya Vidyavihar ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پرەزيدەنتى (ءۇندىستان) سامير شانتيلال سومايا؛ «شاپاعات» مەدالىمەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ يسلام مادەنيەتى جانە بايلانىستارى ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى مۋحامماد مەحدي يمانيپۋر ماراپاتتالدى.
سونىمەن قاتار ءدىنارالىق ديالوگقا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن استانا حالىقارالىق سىيلىعى بۇۇ باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى، ب ۇ ۇ وركەنيەتتەر اليانسى جونىندەگى جوعارى وكىلى، بۇۇ يسلام فوبياسىمەن كۇرەس جونىندەگى ارناۋلى وكىلى ميگەل انحەل موراتينوسقا بەرىلدى.
الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى سەزىنىڭ قۇرمەت مەدالىمەن:
1. مىسىر اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ باس ءمۇفتيى نازير مۇحاممەد اياد؛
2. تاتارستان رەسپۋبليكاسى مۇسىلماندار ءدىني باسقارماسىنىڭ توراعاسى كاميل ساميگۋللين؛
3. تاجىكستان رەسپۋبليكاسى ۋلەمدەر كەڭەسىنىڭ توراعاسى سايدمۋكاررام ابدۋكوديرزودا؛
4. قاسيەتتى تاقتىڭ ءدىنارالىق ديالوگ ديكاستەرياسىنىڭ پرەفەكتى دجوردج دجەيكوب كۋۆاكاد؛
5. مينسك جانە زاسلاۆل ميتروپوليتى، بۇكىل بەلارۋس پاتريارحىنىڭ ەكزارحى ۆەنيامين (ۆيتالي تۋپەكو)؛
6. يزرايلدىڭ باس اشكەناز راۆۆينى كالمان بەر؛
7. يزرايلدىڭ باس سەفارد راۆۆينى داۆيد يوسەف؛
8. باحاي حالىقارالىق قوعامداستىعىنىڭ باس حاتشىسى دەۆيد رۋتشتەين؛
9. دۇنيەجۇزىلىك بۋدداشىلار باۋىرلاستىعىنىڭ پرەزيدەنتى فاللوپ تاياري؛
10. يسلام الەمىنىڭ ءبىلىم، عىلىم جانە مادەنيەت ۇيىمىنىڭ باس ديرەكتورى ساليم مۇحاممەد ءال- ماليك؛
11. حالىقارالىق تۇركى مادەنيەتى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى سۇلتان رايەۆ؛
12. ءدىني جانە ءداستۇرلى بىتىمگەرلەر جەلىسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى مۇحاممەد ەلسانوۋسي؛
13. ەۋرازيانىڭ يەۆرەي قاۋىمىن قولداۋ جونىندەگى ۇلتتىق كواليتسيانىڭ اتقارۋشى ۆيتسە- ءتوراعاسى، باس اتقارۋشى ديرەكتورى مارك بارري ليەۆين؛
14. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى وركەنيەتتەر اليانسىنىڭ ديرەكتورى نيحال سااد؛
15. يزرايلدىڭ باس اشكەناز ءراۆۆينىنىڭ وكىلى شلومو مەناحەم كۋك ناگرادتالدى.
ىزگى نيەت ەلشىلەرىنىڭ ايرىقشا بەلگىلەرىمەن:
1. يسلاماباد حالىقارالىق يسلام ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ يسلامدى زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ باس ديرەكتورى مۇحاممەد زيا ۋل- حاك؛
2. ب ا ءا تولەرانتتىلىق جانە بەيبىت قاتار ءومىر ءسۇرۋ مينيسترلىگىنىڭ باس ديرەكتورى افرا ءال سابري؛
3. مارتين ليۋتەر ءىنجىل-ليۋتەران وداعىنىڭ باس حاتشىسى ميحاەل حيۋبنەر؛
4. الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى سەزىنىڭ ماقساتتارى مەن مىندەتتەرىن ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى ۋاكىلى بولات سارسەنبايەۆ ماراپاتتالدى.