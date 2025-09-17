دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى رۋحاني ديپلوماتياعا زور ىقپال ەتەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بۇگىن الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VIII سەزىندە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باسشىلىعىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
مەملەكەت باسشىسى سەزگە قۇرمەتتى قوناق رەتىندە قاتىسىپ وتىرعان ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى - ب ۇ ۇ وركەنيەتتەر اليانسىنىڭ جوعارى وكىلى ميگەل انحەل موراتينوسقا العىسىن ايتتى. بۇعان قوسا، فورۋم اياسىندا وتەتىن ءدىني نىساندار مەن سيمۆولاردى قورعاۋ جونىندەگى ارنايى سەسسيانىڭ دەلەگاتتارىنا، جاس ءدىني كوشباسشىلاردىڭ Ⅱ فورۋمىنا قاتىساتىن ساراپشىلارعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- مۇنداي ءىس- شارالار رۋحاني ديپلوماتيا سالاسىنداعى ساباقتاستىقتى ساقتاۋعا زور ىقپال ەتەتىنى ءسوزسىز. ءدىنارالىق ديالوگتىڭ ماڭىزى تۋرالى ءسوز بولعاندا، مارقۇم ريم پاپاسى فرانسيسك تۋرالى ايتپاي كەتۋگە بولمايدى. ول 2022 -جىلى استاناعا ارنايى كەلىپ، ءدىن كوشباسشىلارىنىڭ جەتىنشى سەزىنە قاتىسقان ەدى. بۇل وقيعا فورۋمنىڭ جاھاندىق ماڭىزىن ارتتىرا تۇسكەنى انىق. سەز جۇمىسىنا قولداۋ بىلدىرگەنى ءۇشىن قاسيەتتى ريم پاپاسى XIV لەوعا شىنايى ريزاشىلىق بىلدىرەمىز. ءبىز ونىڭ ءدىنارالىق كەلىسىمدى نىعايتۋ جولىنداعى باستامالارىنا زور ۇمىتپەن قارايمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر ليدەرلەرى VIII سەزىنىڭ جۇمىسى باستالدى.
مەملەكەت باسشىسى تاياۋ شىعىستاعى احۋال اسا كۇردەلى ەكەنىن ايتىپ، الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزىنە كەلگەن مەيمانداردى اشىق پىكىر الماسۋعا شاقىردى.