دىندەر كوشباسشىلارى سەزى: ريم پاپاسى لەو قۇتتىقتاۋ جولدادى
استانا. KAZINFORM - ريم پاپاسى XIV لەو ەلوردادا ءوتىپ جاتقان الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى VIII سەزىنىڭ قاتىسۋشىلارىنا قۇتتىقتاۋ جولدادى.
ريم پاپاسى ءسوز باسىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىسىن ءبىلدىرىپ، جەر ءجۇزىنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن ەسكى دوستىقتى جاڭارتۋعا جانە بولشەكتەنگەن الەمنىڭ جاراقاتىن جازۋ جونىندەگى ورتاق ماقسات بىرىكتىرگەن نيەتتەس جاڭا دوستاردى تابۋعا زور قادام جاساپ وتىرعانىن باسا ايتتى.
- «سينەرگيا» ءوز مانىندە - ءبىر- بىرىمەن دە، جاراتۋشىمەن دە بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋدى بىلدىرەدى. ءاربىر شىنايى ءدىني سەرپىن ءوزارا تاۋەلدىلىكتى تۋمىسىنان تۇسىنۋگە نەگىزدەلگەن، جەكە ادامداردى دا، تۇتاس ۇلتتاردى دا بايلانىستىراتىن ديالوگ پەن ىنتىماقتاستىققا ىنتالاندىرادى. وسى تۇرعىدان العاندا، ءوزارا ۇيلەسىمدى ارەكەتكە دەگەن ۇمتىلىس تەك ءىس جۇزىندەگى تاڭداۋ عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە اقيقات ءتارتىبىنىڭ كورىنىسى بولىپ تابىلادى. بۇل ءبىرتۇتاس ادامزات وتباسىنىڭ مۇشەلەرى رەتىندە ءبىزدىڭ بىرگە بولۋىمىزدىڭ مانىنە سايكەس كەلەدى. وسىنى ۇعىنۋ ءبىزدىڭ ار- وجدانىمىزدىڭ تەرەڭ تۇكپىرىندە شىنايى ىنتىماقتاستىق سەزىمىن تۋدىرادى - ءبىز ءبىر- ءبىرىمىز ءۇشىن جاۋاپ بەرەمىز دەگەن سەنىم ويانادى. وسىلايشا، ىنتىماقتاستىق - بۇل ءىس-ارەكەتتەگى سينەرگيا: كورشىسىنە دەگەن سۇيىسپەنشىلىك تۋرالى وسيەتتى جاھاندىق اۋقىمدا جۇزەگە اسىرۋ، - دەدى ول.
ريم پاپاسى مۇنداي ىنتىماقتاستىق ايىرماشىلىقتى جويۋعا ەمەس، كەرىسىنشە، الۋاندىقتى ءوزارا بايىتۋ كوزى رەتىندە قابىلداۋعا شاقىرۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ول 2019 -جىلى ابۋ- دابيدە ريم پاپاسى فرانسيسك پەن ال-ازحاردىڭ ۇلى يمامى احماد ءال-تايەب قول قويعان جالپىعا ورتاق بەيبىتشىلىك جانە بىرگە ءومىر ءسۇرۋ جولىنداعى ادامنىڭ باۋىرلاستىعى تۋرالى قۇجات ءدىني سينەرگيانىڭ جاھاندىق بەيبىتشىلىك پەن قاتار ءومىر سۇرۋگە قالاي ىقپال ەتەتىنى تۋرالى ناقتى جول كارتاسىن ۇسىنعانىن نازار اۋدارتتى.
- 2022 -جىلى وتكەن سەزد وتىرىسىندا ءبىز ءدال وسىنداي رۋحاني وقيعانىڭ كۋاسى بولدىق. وندا ءارتۇرلى دىندەردىڭ جەتەكشىلەرى، ونىڭ ىشىندە ريم پاپاسى فرانسيسك زورلىق-زومبىلىق پەن ەكسترەميزمدى ايىپتاۋ، بوسقىنداردى قورعاۋ جانە بۇكىل كوشباسشىلاردى بەيبىتشىلىك جولىندا بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە شاقىرۋ ءۇشىن جينالدى. ول مالىمدەمە جوعارى دەڭگەيدەگى ناقتى ءىس- ارەكەتتەردە كورىنىس تاپتى: تابيعي اپاتتار بولعان كەزدە، بوسقىندار ۇيلەرىنەن كەتۋگە ءماجبۇر بولعان كەزدە، وتباسىلار وتە كەدەيلىك پەن اشتىقتان زارداپ شەككەندە - ءدىني قاۋىمداستىقتار ءجيى باس قوستى، يىق تىرەسىپ، مۇقتاج ادامدارعا ءۇمىت پەن جەڭىلدىك اكەلدى. ءبىز ۇمتىلعان بولاشاق - بەيبىتشىلىك، باۋىرلاستىق پەن ىنتىماقتىڭ بولاشاعى - بىلەكتەردىڭ بىرىگۋى مەن جۇرەكتەردىڭ جىلىلىعىن تالاپ ەتەدى. ءدىني ليدەرلەر قوعامنىڭ ەڭ وسال مۇشەلەرىن قورعاۋ ىسىندە بىرگە تۇرىپ، ورتاق ۇيىمىزگە قامقورلىق جاساۋ نيەتىمەن اعاش وتىرعىزعاندا نەمەسە ادامنىڭ قادىر- قاسيەتىن قورعاۋ ءۇشىن بىرگە ءۇن قاتقاندا ولار اقيقاتتى دالەلدەيدى: سەنىم ادامداردى الشاقتاتپايدى، قايتا توپتاستىرادى. سينەرگيا وسىلايشا، كۇللى ادامزاتقا قۋاتتى ۇمىتكە اينالادى، بۇل دىندەردىڭ تۇپكى ماعىناسى قاقتىعىس ەمەس، ارىلۋ مەن تاتۋلاسۋدىڭ قاينار كوزى ەكەنىن كورسەتەدى، - دەدى ريم پاپاسى.
استانادا الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى ءوتىپ جاتىر.
ءىس-شارا بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ءدىن باسشىلارىن بەيبىتشىلىك ەلشىلەرى دەپ اتادى.