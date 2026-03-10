ديماشتىڭ يسپانياداعى جانكۇيەرلەرى قازاقى رۋحتا بەينەروليك ءتۇسىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - يسپانيانىڭ وڭتۇستىگىندەگى گاليسيا وڭىرىندەگى و ۆال مينور القابىندا قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جانكۇيەرلەرى ونىڭ مامىر ايىنداعى تۋعان كۇنىنە ارناپ بەينەقۇتتىقتاۋ ءتۇسىرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى La Voz de Galicia باسىلىمى حابارلادى.
ءتۇسىرىلىم جۇمىستارى ويە ەلدى مەكەنىندەگى مورەيراس فەرماسىندا باستالعان. كادرلاردا اتتار مەن بۇركىتپەن اڭ اۋلاۋ كورىنىستەرى كورسەتىلگەن. كەيىن جوبا قاتىسۋشىلارى و ۆال مينور القابىنا بارىپ، سول جەردە كيىز ۇيلەر تىككەن.
ۇيىمداستىرۋشىلار بۇل ورىندى كەزدەيسوق تاڭداماعانىن ايتادى. ولاردىڭ سوزىنشە، گاليسيا جىلقىلارى مەن قازاق جىلقىلارىنىڭ سيمۆوليكالىق ۇقساستىعى بار. بۇل ءوڭىر جابايى جىلقى ۇيىرلەرىمەن تانىمال.
جوباعا يسپانيانىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن شامامەن 25 ادام قاتىسىپ جاتىر. قاتىسۋشىلاردىڭ ەڭ ۇلكەنى 72 جاستا. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ءبىرى - جۋرناليست يولاندا گارسيا، ول ءانشىنىڭ يسپانياداعى رەسمي فان-كلۋبىنىڭ مۇشەسى.
ديماش قۇدايبەرگەن الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىندە كونسەرت بەرىپ، ۇلكەن زالداردى تولتىرىپ ءجۇر. ول وننان استام تىلدە ءان ورىندايدى جانە اكادەميالىق ۆوكال مەن پوپ-مۋزىكانى ۇيلەستىرەدى. ءانشىنىڭ ۆوكالدىق دياپازونى التى وكتاۆادان اسادى. ول ونەر كورسەتكەن ساحنالاردىڭ قاتارىندا نيۋ-يوركتەگى ايگىلى Madison Square Garden كونسەرت الاڭى دا بار.
تۇسىرىلىمگە قاتىسقان كەيبىر جانكۇيەرلەر ءانشىنىڭ مۋزىكاسى ولاردىڭ ومىرگە دەگەن كوزقاراسىن وزگەرتكەنىن ايتادى. مىسالى، ورەنسە قالاسىنىڭ 47 جاستاعى تۇرعىنى ەليزابەت باررەرا بارسەلوناداعى كونسەرتتەن كەيىن قازاق ءتىلىن ۇيرەنە باستاپ، قازاقستانعا بارۋدى ارماندايتىنىن جەتكىزگەن.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن تۇركى الەمى مادەنيەتىن دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن ماراپاتتالعان. وعان تۇركسوي ۇيىمىنىڭ ەڭ جوعارى ماراپاتى سانالاتىن «تۇركى الەمىنىڭ مادەنيەت ەلشىسى» اتتى ارنايى وردەن تابىستالدى.