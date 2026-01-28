ديماشتىڭ قازاقستاندا تۇسىرىلگەن حالىقارالىق جوباسى قىتايدا كورسەتىلەدى
استانا.قازاقپارات- اقپاندا قىتايدىڭ Hunan TV تەلەارناسىندا حالىقارالىق مۋزىكالىق Voice Beyond Horizon جوباسىنىڭ رەسمي پرەمەراسى وتەدى. جوبانىڭ ءتۇسىرىلىم جۇمىستارى تولىقتاي قازاقستان اۋماعىندا جۇرگىزىلىپ، ەلدىڭ التى ءوڭىرىن قامتىدى.
جوبا ديماش قۇدايبەرگەننىڭ باستاماسىمەن Hunan Broadcasting System مەدياحولدينگىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلدى. Voice Beyond Horizon 6 ەلدەن كەلگەن ورىنداۋشىلاردىڭ باسىن قوسىپ، قازاقستاننىڭ تابيعي ەرەكشەلىگى مەن تۋريستىك الەۋەتىن حالىقارالىق اۋديتورياعا تانىتۋدى ماقسات ەتەدى.
تۇسىرىلىمدەر تۇركىستان، ماڭعىستاۋ، الماتى جانە اقمولا وبلىستارىندا، سونداي- اق استانا مەن الماتى قالالارىندا ءوتتى. جوباعا قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، يتاليا، مالايزيا جانە سەربيا ەلدەرىنىڭ ونەرپازدارى قاتىستى. 2024 -جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا قاتىسۋشىلار قازاقستان وڭىرلەرىن ارالاپ، 7 مىڭ شاقىرىمنان استام جول ءجۇرىپ وتكەن.
باعدارلاما باعىتىنا كونە تۇركىستان قالاسى، ماڭعىستاۋداعى بوزجىرا شاتقالى، كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋى، قايىڭدى مەن كوبەيتۇز كولدەرى، ساتى اۋىلى، قاپشاعاي سۋ قويماسى جانە شۋچينسك- بۋراباي كۋرورتتىق ايماعى ەندى.
Kazakh Tourism ءنىڭ حابارلاۋىنشا، جوبا قىتايدا اۋديتورياسى 1,9 ميلليارد ادامدى قامتيتىن Hunan TV تەلەارناسى مەن Mango TV سيفرلىق الاڭىندا، ال قازاقستاندا «Qazaqstan» ۇلتتىق ارناسىنان كورسەتىلەدى.
جوبانى ۇيىمداستىرۋعا «Kazakh Tourism» ۇلتتىق كومپانياسى، تۋريزم جانە سپورت، مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىكتەرى، استانا مەن الماتى قالالارىنىڭ، سونداي-اق الماتى، اقمولا، تۇركىستان جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ اكىمدىكتەرى قولداۋ كورسەتتى. دەمەۋشىلەر قاتارىندا «Qarmet»، «قازاقمىس»، «التىن الماس» كومپانيالارى جانە نۇرلان سماعۇلوۆ قورى بار.
بۇعان دەيىن ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «Voice Beyond Horizon» حالىقارالىق جوباسىنىڭ تۇسىرىلىمدەرى تۇركىستان وبلىسىندا باستالعانىن حابارلاعان ەدىك.
اجار شىنىباي، ستۋدەنت