ديماشتىڭ مۋزىكالىق جوباسى كاسپي مەن بوزجىرانىڭ سۇلۋلىعىن الەمگە پاش ەتتى
استانا. KAZINFORM - ديماشتىڭ حالىقارالىق جوباسىنىڭ ءتۇسىرىلىمى ەلىمىزدىڭ ەڭ كورىكتى جەرلەرى - كاسپي مەن بوزجىرادا جالعاسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
Voice Beyond Horizon مۋزىكالىق جوباسى - ديماش قۇدايبەرگەن مەن Hunan Broadcasting System بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىپ جاتقان باستاما. بۇل جوبا قازاقستاندى ميلليونداعان كورەرمەنگە جوعارى تۋريستىك الەۋەتى بار ەل رەتىندە تانىتادى. حالىقارالىق جوبانىڭ ءتۇسىرىلىمى تۇركىستان، ماڭعىستاۋ، الماتى جانە اقمولا وبلىستارىندا، سونداي-اق الماتى مەن استانا قالالارىندا وتەدى. شوۋدىڭ فينالى ەلوردادا ۇيىمداستىرىلادى دەپ جوسپارلانعان.
- ديماش قۇدايبەرگەن مەن جوباعا قاتىسۋشىلار تۇركىستان وبلىسىنان اقتاۋ قالاسىنا ات باسىن بۇردى. ءتۇسىرىلىم اياسىندا كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىندا جانە قازاقستاننىڭ ەڭ اسەرلى تابيعي مۇرالارىنىڭ ءبىرى - بوزجىرا شاتقالىندا ونەر كورسەتۋ جوسپارلانعان. تۇسىرىلىمگە قىتاي، قازاقستان، قىرعىزستان، يتاليا، مالايزيا جانە سەربيادان كەلگەن تالانتتى ورىنداۋشىلار قاتىسىپ جاتىر. قاتىسۋشىلاردىڭ كاسىبي دەڭگەيىن ارنايى شاقىرىلعان حالىقارالىق ساراپشىلار باعالايدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
جوباعا تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى، مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى، Kazakh Tourism ۇلتتىق كومپانياسى جانە وڭىرلىك اكىمدىكتەر قولداۋ كورسەتىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بيىل تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى 2025- 2029 -جىلدارعا ارنالعان «ماڭعىستاۋ» تۋريستىك ايماعىن دامىتۋ جونىندە كەشەندى جوسپار ازىرلەدى. ۇكىمەت قاۋلىسىمەن قابىلدانعان قۇجات ءوڭىردى 9 باعىت بويىنشا جۇيەلى دامىتۋعا باعىتتالعان. بۇل جوسپار تۋريستەردى تارتۋعا قولايلى جاعداي جاساپ، ءوڭىردىڭ ودان ءارى دامۋىنا قولايلى ينۆەستيتسيالىق احۋال قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇدان بۇرىن ديماشتىڭ «Voice Beyond Horizon» حالىقارالىق جوباسىنىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالعانىن جازعان ەدىك.