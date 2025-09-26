ديماشتىڭ حالىقارالىق جوباسى قازاقستاننىڭ تۋريستىك الەۋەتىن تانىستىرادى
استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەن مەن قىتايدىڭ Hunan Broadcasting System بىرلەسە جۇزەگە اسىرىپ جاتقان حالىقارالىق تەلەۆيزيالىق جوبا قازاقستاننىڭ تۋريستىك الەۋەتىن الەمدىك اۋديتورياعا تانىستىرۋدا.
Voice beyond Horizon ءتۇسىرىلىمى الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىنىڭ كورنەكتى ورىندارىندا ءوتتى.
ءتۇسىرىلىم بارىسىندا شەتەلدىك كورەرمەندەرگە سۋ استىنداعى قىلقان جاپىراقتى ورمانىمەن ايگىلى قايىڭدى كولى، ب ۇ ۇ دۇنيەجۇزىلىك تۋريستىك ۇيىمى تاراپىنان الەمدەگى ۇزدىك تۋريستىك ەلدىمەكەننىڭ ءبىرى دەپ تانىلعان ساتى اۋىلى جانە قاپشاعاي سۋ قويماسى كورسەتىلدى.
الماتىنىڭ وزىندە ءتۇسىرىلىم ارباتتا، كوك بازاردا جانە مەتروپوليتەندە جۇرگىزىلدى.
جوباعا قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، يتاليا، مالايزيا جانە سەربيادان كەلگەن ارتىستەر قاتىسۋدا. ولاردىڭ ونەرىن حالىقارالىق قازىلار القاسى باعالايدى.
«Voice beyond Horizon» مۋزىكالىق جوباسى ءتۇرلى ەلدىڭ ورىنداۋشىلارىن بىرىكتىرىپ قانا قويماي، قازاقستاننىڭ تابيعي لاندشافتارى مەن تۋريستىك تارتىمدىلىعىن پاش ەتەدى. ءتۇسىرىلىم تۇركىستان، ماڭعىستاۋ، الماتى جانە اقمولا وبلىستارىندا، سونداي-اق الماتى قالاسىندا ءوتتى. جوبانىڭ اقتىق كەزەڭى استانادا ۇيىمداستىرىلادى.
حالىقارالىق جوبانى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى، مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى، Kazakh Tourism ۇلتتىق كومپانياسى جانە وڭىرلىك اكىمدىكتەر قولداپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، لاتىنامەريكالىق جانكۇيەرلەر ديماشتىڭ «Angel Love» ءانىن قازاق تىلىندە ورىندادى.