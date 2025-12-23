ديماشتان جاس تالانتتارعا دەيىن: قازاقستاندىق ونەرپازداردىڭ بيىلعى جەتىستىگى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىل ونەر سالاسى ءۇشىن الەمدىك دەڭگەيدەگى ايتۋلى وقيعامەن باستالدى. ديماش قۇدايبەرگەن نيۋ-يوركتەگى Madison Square Garden ساحناسىندا جەكە كونسەرت بەردى. مىڭداعان اۋديتوريانى جيناعان بۇل كونسەرت قازاق ونەرىنىڭ الەمگە تانىلۋىنا سەبەپ بولدى. سونىمەن قاتار 2025 -جىل جاس ونەرپازدار ءۇشىن دە جەمىستى كەزەڭ بولدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ولار الەمدەگى ەڭ ءىرى مۋزىكالىق بايقاۋلاردا ونەر كورسەتىپ، جەڭىسكە جەتتى. اتاپ ايتساق، ەرجان ماكسيم دۋبايدا وتكەن Sanremo Best Song - 2025 بايقاۋىنىڭ گران- پري يەگەرى، الەكساندر ليم قازاندا وتكەن XXI «جاڭا تولقىن - 2025» كونكۋرسىنىڭ گران-پري يەگەرى، الماگۇل باتتاليەۆا XXXIV «سلاۆيان بازارى» حالىقارالىق ونەر فەستيۆالىنىڭ گران-پري يەگەرى، El Voice توبى ستاۆروپولدە وتكەن «Soldier’s Envelope - 2025» حالىقارالىق فەستيۆالىنىڭ گران- پري يەگەرى، الماتى وبلىسى جامبىل اۋدانى قاينازار اۋىلى №1 ورتا مەكتەبىنىڭ 7-سىنىپ وقۋشىسى ميراس ناعاشىباي XXIII «ۆيتەبسك» حالىقارالىق بالالار مۋزىكالىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى، جاسمين تۇزەلوۆا رەسەيدەگى «گولوس. دەتي» مۋزىكالىق شوۋىنىڭ فيناليسى، ەرنار سادىربايەۆ (Amre) ماسكەۋدە وتكەن «ينتەرۆيدەنيە - 2025» حالىقارالىق بايقاۋىنىڭ فيناليسى اتاندى.
- ماعان وسى كۇنگە دەيىن سەنىمىن جوعالتپاي، قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقان ەلىمە العىسىمدى بىلدىرگىم كەلەدى. كەز كەلگەن جاس ونەرپاز ءۇشىن قولداۋ وتە ماڭىزدى. مادەنيەت سالاسىنداعى ارىپتەستەرىم دە مەملەكەت باسشىسىنىڭ جان-جاقتى قولداۋىن كورىپ كەلەدى. بۇل شىعارماشىلىققا ايتارلىقتاي اسەر ەتەدى. سەنىم مەن باتىلدىق ارتىپ، كوپ ىسكە قۇلشىنىس پايدا بولادى. مەن ءوز تاراپىمنان ەلىمىزدى ودان ءارى تانىتا بەرۋگە بار كۇش-جىگەرىمدى سالامىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ەرنار سادىربايەۆ.
سونىمەن قاتار، بيىل شىعارماشىلىق وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى اراسىنان بايقاۋ جەڭىمپازدارىنىڭ سانى %14,9 ارتتى. تەك 2025 -جىلدىڭ وزىندە مادەنيەت سالاسىنداعى جوعارى وقۋ ورىندارى مەن كوللەدجدەردىڭ 1511 ستۋدەنتى رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق فەستيۆالدەردىڭ لاۋرەاتتارى مەن ديپلومانتتارى اتاندى.
بۇل جەتىستىكتەر قازاقستاندىق جاستاردىڭ الەمدىك دەڭگەيدە باسەكەگە قابىلەتتى ەكەنىن كورسەتىپ قانا قويماي، ەل نامىسىن ابىرويمەن قورعاپ جۇرگەنىن ايقىن دالەلدەيدى.