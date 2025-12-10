ديماشقا لاتۆيا مادەني كانونىنا ەنگەن مۋزىكالىق اسپاپ سىيعا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەن «Stranger» جەكە كونسەرتى وتەتىن ريگا قالاسىنا باردى. جانكۇيەرلەرى ءانشىنى اۋەجايدان ىستىق ىقىلاسپەن قارسى الىپ، وعان ءداستۇرلى مۋزىكالىق اسپاپ - كوكلەنى سىيعا تارتتى، دەپ حابارلايدى dimashnews.
كوكلە - ەجەلگى مۋزىكالىق اسپاپ. زەرتتەۋشىلەردىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، ونىڭ پايدا بولۋى بالتىق تايپالارى كەزەڭىنە دەيىن بارادى. XIII عاسىردىڭ وزىندە-اق وسى اسپاپتا كاسىبي دەڭگەيدە ويناعان مۋزىكانتتار توبى بولعان ەكەن.
اسپاپتىڭ قۇرىلىسى قۋىس تراپەتسيا ءپىشىندى دەنەدەن جانە جۇقا اعاش تاقتايشادان تۇرادى. جىڭىشكە مەتالل وزەككە 6 دان 9 عا دەيىن، قازىرگى زاماندا 20 عا دەيىن جەتەتىن ىشەكتەردى بەكىتەتىن اعاش تۇيرەۋىشتەر ورناتىلادى.
بۇل اسپاپقا قاتىستى كوپتەگەن اڭىزدار بار. ونىڭ اتى حالىق ەرتەگىلەرى مەن جىرلارىندا ءجيى اتالادى. كوكلە سونداي-اق، لاتۆيانىڭ مادەني كانونىنا دا ەنگىزىلگەن.
لاتۆياداعى ديماش فان-كلۋبىنىڭ وكىلدەرى حالىقتىڭ بۇل مۋزىكالىق اسپاپقا ەرەكشە ىلتيپاتپەن قارايتىنىن جانە كوكلەنى سىيعا تارتقاندا، ادەتتە ونى توقىما جىلى كورپەگە وراپ بەرۋ داستۇرگە اينالعانىن ايتا كەتتى.
بۇدان بۇرىن ديماش قۇدايبەرگەن حالىقارالىق كوشى-قون ۇيىمىنىڭ جاھاندىق ىزگى نيەت ەلشىسى اتانعانىن جازعان ەدىك.
اينۇر تۋماكبايەۆا