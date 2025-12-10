ق ز
    ديماشقا لاتۆيا مادەني كانونىنا ەنگەن مۋزىكالىق اسپاپ سىيعا تارتىلدى

    استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەن «Stranger» جەكە كونسەرتى وتەتىن ريگا قالاسىنا باردى. جانكۇيەرلەرى ءانشىنى اۋەجايدان ىستىق ىقىلاسپەن قارسى الىپ، وعان ءداستۇرلى مۋزىكالىق اسپاپ - كوكلەنى سىيعا تارتتى، دەپ حابارلايدى dimashnews.

    فوتو: Dimashnews

    كوكلە - ەجەلگى مۋزىكالىق اسپاپ. زەرتتەۋشىلەردىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، ونىڭ پايدا بولۋى بالتىق تايپالارى كەزەڭىنە دەيىن بارادى. XIII عاسىردىڭ وزىندە-اق وسى اسپاپتا كاسىبي دەڭگەيدە ويناعان مۋزىكانتتار توبى بولعان ەكەن.

    فوتو: Dimashnews

    اسپاپتىڭ قۇرىلىسى قۋىس تراپەتسيا ءپىشىندى دەنەدەن جانە جۇقا اعاش تاقتايشادان تۇرادى. جىڭىشكە مەتالل وزەككە 6 دان 9 عا دەيىن، قازىرگى زاماندا 20 عا دەيىن جەتەتىن ىشەكتەردى بەكىتەتىن اعاش تۇيرەۋىشتەر ورناتىلادى.

    فوتو: Dimashnews

    بۇل اسپاپقا قاتىستى كوپتەگەن اڭىزدار بار. ونىڭ اتى حالىق ەرتەگىلەرى مەن جىرلارىندا ءجيى اتالادى. كوكلە سونداي-اق، لاتۆيانىڭ مادەني كانونىنا دا ەنگىزىلگەن.

    فوتو: Dimashnews

    لاتۆياداعى ديماش فان-كلۋبىنىڭ وكىلدەرى حالىقتىڭ بۇل مۋزىكالىق اسپاپقا ەرەكشە ىلتيپاتپەن قارايتىنىن جانە كوكلەنى سىيعا تارتقاندا، ادەتتە ونى توقىما جىلى كورپەگە وراپ بەرۋ داستۇرگە اينالعانىن ايتا كەتتى.

    فوتو: Dimashnews

    بۇدان بۇرىن ديماش قۇدايبەرگەن حالىقارالىق كوشى-قون ۇيىمىنىڭ جاھاندىق ىزگى نيەت ەلشىسى اتانعانىن جازعان ەدىك.

    اينۇر تۋماكبايەۆا

