ديماش الەمدىك دەڭگەيدەگى بىرلەسكەن جوباسىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - جاڭا «Voice Beyond Horizon» جوباسى ءۇشىن ديماش قۇدايبەرگەن الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنەن ۇزدىك انشىلەردى شاقىردى. بۇل تۋرالى DimashNews سايتى جازدى.
ولاردىڭ ىشىنەن 8 ورىنداۋشى تاڭداپ الىندى.
Prince سەربيا ەلىنىڭ ءانشىسى، ەۆروۆيدەنيە بايقاۋىندا ءوز ەلىن تانىتقان ونەر يەسى.
ساي چەنيۋي - قىتايدىڭ التىن داۋىستى تەنورى، جەكە ورىنداۋشىلىق جولىن ەندى باستاعان تالانت.
دجۋليا - كەرەمەت ۇنىمەن شيپا بولاتىن، ەرەكشە اتموسفەرا تۋدىراتىن يتالياندىق ءانشى.
چجان سينيۋي - قىتايدىڭ تانىمال جاس جۇلدىزى، ونىڭ اندەرى ميللياردتاعان كورىلىم جيناعان.
نۇرجاس - قازاقستاننىڭ ماقتانىشى، ماگنيتتەي تارتاتىن ەرەكشە داۋىس يەسى.
لا دانجۋ - قىتايدىڭ حالىق ءانشىسى، تاۋلاردىڭ قۋاتىن بويىنا سىڭىرگەن كۇشتى داۋىس يەسى.
نۋر چولپون - قىرعىزستاننىڭ ۇلتتىق قازىناسى، جاس جۇلدىز ءارى ءاننىڭ اۆتورى.
دجەسسي لي - مالايزيانىڭ جاڭا بۋىن چەمپيونى، كوپتەگەن مۋزىكالىق ماراپاتتاردىڭ يەگەرى.
22 كۇن ىشىندە انشىلەر 7436 شاقىرىمدى ەڭسەرىپ، قازاقستاننىڭ ءتورت قالاسىن (تۇركىستان، اقتاۋ، الماتى، استانا) ارالادى.
ايتا كەتەيىك، «Voice Beyond Horizon» جوباسى كوپشىلىككە 2026 -جىلى جول تارتادى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن ديماش قۇدايبەرگەن ۆەتنامداعى مۋزىكالىق فەستيۆالدە ءان شىرقايتىنىن حابارلاعانبىز.