ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «Stranger» كونسەرتتىك تۋرى الەمنىڭ 13 ەلىن باعىندىردى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان - ارمەنيا - ۆەنگريا - قىتاي - مالايزيا - تۇركيا - چەحيا - گەرمانيا – ا ق ش - مەكسيكا - يسپانيا – ۇلى بريتانيا - لاتۆيا» - ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «جاھانكەز» اتتى شىعارماشىلىق ساپارى 2022-جىلى الماتى قالاسىندا باستالىپ، ەلدەر مەن قۇرلىقتاردى ارالاي كەلىپ، 2025-جىلى ريگادا مارەسىنە جەتتى.
اعىلشىن تىلىنەن اۋدارعاندا «Stranger» اتاۋى بىرنەشە ماعىنانى بىلدىرەدى، ءارى ولاردىڭ بارلىعى ءۇش قۇرلىقتى قامتىپ، 13 ەلدە كورسەتىلگەن بۇل اۋقىمدى شوۋعا مازمۇندىق تۇرعىدان تولىق سايكەس كەلەدى.
تۋرعا اتاۋ بولعان ءان ماتىنىنە سۇيەنسەك، «جاھانكەز» اتاۋى ەڭ ءدال ءارى ماعىنالىق تۇرعىدان ورنىقتى نۇسقا ەكەنى انىق.
«جاڭا جەر - كوزىم جەتكەندەي، جاڭا جەر - تابانىمنىڭ استىندا. بوگدە ەلدەگى جولاۋشى - ءوزىمدى تانۋعا بەرىلگەن جاڭا مۇمكىندىك…»
سونىمەن قاتار، شەتەلدىك كوپتەگەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالى بۇل اتاۋدى «بەيتانىس» دەپ ءتۇسىندىرىپ ءجۇر. سەبەبى تۋر اياسىندا ديماش ءبىرقاتار ەلدەرگە العاش رەت باردى.
وسى اتاۋلاردى ءوزارا ساباقتاستىرا وتىرىپ جانە ديماشتىڭ ءوز سوزدەرىن ەسكە الساق، الىس تەڭىز بەن مۇحيتتىڭ ار جاعىنداعى بۇل ساپاردىڭ نەگىزگى ماقساتى - تۋعان ەلىنىڭ مادەنيەتىن مۇمكىندىگىنشە كەڭ اۋديتورياعا تانىستىرۋ ەكەنى ايقىندالادى.
ادەتتەگىدەي، تۋردى قازاقستاننان باستاعان ونەرپاز مۋزىكا ارقىلى ءوز ميسسياسىن جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. ول مۋزىكانى تەرەڭ سەزىنەتىن، بىرلىك پەن بەيبىتشىلىككە ۇمتىلاتىن، شىنايى ءارى ارتىق سەنتيمەنتاليزمنەن قۇرالماعان ماحابباتتى كورۋگە جانە تىڭداۋعا نيەتتى جانداردى بىرىكتىرەتىن ەرەكشە رۋحاني ورتا قالىپتاستىرادى.
تۋر باعدارلاماسىنىڭ قالاي جاسالاتىنى جونىندە ديماشتىڭ اتا-اناسى - قانات جانە سۆەتلانا ايتبايەۆتار باياندادى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، شوۋ كونتسەپتسياسىن ەڭ الدىمەن ديماشتىڭ ءوزى ايقىندايدى. ول كونسەرتكە تاڭدالعان شىعارمالاردى ەسكەرە وتىرىپ، باعدارلامانى ءوز رەجيسسەرلىك كوزقاراسىنا ساي قۇراستىرادى. ودان كەيىن رەجيسسەرلىك توپ ىسكە كىرىسىپ، يدەيالار جان-جاقتى تالدانىپ، ناتيجەسىندە دايىن جوبا قالىپتاسادى.
تۋر اياسىنداعى العاشقى كونتسەرتتى دايىنداۋ بارىسىندا شىعارماشىلىق، تەحنيكالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق توپتاردان تۇراتىن 200 دەن استام ادام جۇمىلدىرىلعان. الماتى مەن استانادا تەحنيكالىق جابدىقتاردى ورناتۋ جۇمىستارىنا عانا جۇزدەن استام مامان قاتىسقان. ال كوستيۋم شەبەرلەرىن، ۆولونتەرلەردى جانە وزگە دە سالا قىزمەتكەرلەرىن ەسەپكە العاندا، مۇنداي كونتسەرتتەرگە شامامەن 400 ادام تارتىلعان.
شەتەلدىك كونتسەرتتەردى ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارى كونسەرت وتەتىن ۋاقىتتان 7-9 اي بۇرىن باستالادى. بۇل رەتتە قابىلداۋشى ەلدىڭ زاڭنامالىق تالاپتارى مەن مەنتاليتەتتىك ەرەكشەلىكتەرى ەسكەرىلەدى. گاسترولدىك قۇرام قازاقستاننان، يسپانيادان، رەسەيدەن، كۋبادان، گەرمانيادان جانە قىتايدان اتتاناتىن مۋزىكانتتاردان، كونسەرت اكىمشىلەرىنەن، تەحنيكالىق پەرسونالدان تۇرادى. بۇلار - ءوز ءىسىنىڭ كاسىبي، تاجىريبەدەن وتكەن ماماندارى. ال كونسەرت وتەتىن ەلدىڭ وزىندە پروموۋتەرلەر مەن كونسەرت الاڭى قىزمەتكەرلەرى قوسىلىپ، شامامەن 200 ادامنان قۇرالعان ءبىرتۇتاس كوماندا قالىپتاسادى.
كونسەرتتەن كەيىن جازىلعان پىكىرلەردىڭ بىرىندە: «ديماشتىڭ مۇنى قالاي جۇزەگە اسىراتىنى تۇسىنىكسىز، ءبىراق ءاربىر جاڭا كونسەرتى - جاڭا ءبىر ءومىر سەكىلدى» دەلىنگەن. شىنىندا دا، شوۋداعى بەلگىلى ءبىر ءساتتى اتاپ وتسەڭىز، Dears جانكۇيەرلەرى ونىڭ قاي قالادا، قاي كونسەرتتە بولعانىن بىردەن ايتا الادى.
بالاسىن قولىنا العان كۇيدە ورىندالعان «زناي» - انتاليانى ەسكە تۇسىرەدى. 11 جاستاعى گابريەلانىڭ ورىنداۋىنداعى «Ave Maria» - ديۋسسەلدورفتاعى اسەرلى ساتتەر. ال ديماشتىڭ العاشقى اۋە اكروباتيكاسى - استانادا ورىندالعان «ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي».
ءۇش جىل ىشىندە ديماشتىڭ كونسەرتتەرىندە كوپتەگەن تانىمال قوناقتار بولدى. قابىلداۋشى ەلدىڭ قۇرمەتتى قوناقتارى رەتىندە حالۋك ليەۆەنت، سيتي نۋرحاليزا، بۋراك يەتەر ونەر كورسەتتى. نەيتان ۆانگپەن بىرگە ديماش العاش رەت ساحنادا دجەكي چاننىڭ «اۆانگارد» فيلمىنىڭ ساۋندترەگى - «Happy» ءانىن ۇسىندى. رەنات گايسينمەن بىرگە «قايران ەلىم» كومپوزيتسياسى ارقىلى كورەرمەندى كۇردەلى تاريحي ەستەلىكتەر الەمىنە جەتەلەدى. ال Madison Square Garden ساحناسىندا ۋولتەر افاناسيەۆ «Love’s not over yet» ءانىن ورىنداپ، ارتىسكە سۇيەمەل جاسادى.
كوپتەگەن كونسەرتتە كورەرمەندەر ديماشتىڭ اۆتورلىق اندەرىنىڭ پرەمەراسىنا كۋا بولدى: الماتىدا - «The Story of One Sky» جانە «el Amor En Ty»، گونكونگتا - «When y’ve Got You» مەن «Smoke»، استانادا - «Fire»، نيۋ-يوركتە - «سامعاۋ» جانە «Living For The Game» تۋىندىلارى شىرقالدى.
سونداي-اق، ءارتىس كەيبىر قالالاردا جەرگىلىكتى تىڭدارمانداردى قابىلداۋشى ەلدىڭ تىلىندەگى اندەرمەن قۋانتتى: ەريەۆاندا - «سارەري وۆين مەرنەم»، ىستامبۇلدا - «Gesi Balary»، بارسەلونا مەن مەحيكودا - «Besame mucho».
«ءسىز جانكۇيەرلەرگە قانشالىقتى تاۋەلدىسىز؟» دەگەن ساۋالعا ديماش بىلاي دەپ جاۋاپ بەردى.
- قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا - ماكسيمالدى تۇردە. كەز كەلگەن ءارتىس ءۇشىن، سونىڭ ىشىندە مەن ءۇشىن دە، كورەرمەنسىز بۇل كاسىپتىڭ ءمانى جوق ەكەنىن تۇسىنەمىن. مەن نەوكلاسسيكا جانرىنداعى باعىتىمدى ساقتاي وتىرىپ، ءارتۇرلى ستيلدە، ءتۇرلى باعىتتا ءان ايتامىن. مۋزىكامنىڭ جاپپاي قالاي قابىلداناتىنىنا اسا قاتتى تاۋەلدى بولۋعا تىرىسپايمىن، سەبەبى ول بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە وزىندىك ەرەكشەلىگى بار مۋزىكا. بارشا كورەرمەنگە مەنى بارلىق ىستە قولداپ جۇرگەندەرى ءۇشىن العىس ايتامىن. مەنى سىزدەرمەن قاۋىشتىرعانى ءۇشىن اللاعا مىڭ شۇكىرشىلىك ايتامىن، - ديماش قۇدايبەرگەن.
2025-جىلى ديماش قىتاي، قىرعىزستان، ۆەتنام سياقتى ەلدەردە كونسەرت بەرىپ، الماتى مەن اقتاۋدا جەرلەستەرىمەن كەزدەستى.
سونداي-اق العاش رەت افريكا قۇرلىعىنا - مىسىر ەلىنە تابان تىرەدى. بۇل - الداعى جولدىڭ اشىق ەكەنىن، الدا تالاي تىڭ ءارى ماڭىزدى شارالاردىڭ تۇرعانىن بىلدىرەدى.