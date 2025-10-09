ديماش قۇدايبەرگەننىڭ مەحيكوداعى كونسەرتى انشلاگپەن ءوتتى
استانا. قازاقپارات – 8-قازان كۇنى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ لاتىن امەريكاسىنداعى تۇڭعىش جەكە كونسەرتىندە - مەحيكو قالاسىنىڭ ەڭ ايگىلى كونسەرت زالدارىنىڭ ءبىرى «Auditorio Nacional» ساحناسىندا بىردە-ءبىر بوس ورىن بولمادى. بۇل تۋرالى dimashnews.com جازدى.
كونسەرت باستالماي جاتىپ-اق زالدىڭ دالىزدەرىندە مەكسيكالىق تىڭدارماندار ۇلكەن توپ بولىپ مەكسيكانىڭ ۇلتتىق اندەرىن شىرقاپ، ديماشتىڭ ەسىمىن فۋتبول جانكۇيەرلەرىندەي ۇرانداتىپ، ەرەكشە اسەرلى اتموسفەرالىق كوڭىل كۇي سىيلادى.
ساحناعا ديماش «جالىندى» بەينەدە شىعىپ، شوۋ «Golden» جانە «Smoke» اندەرىمەن باستالدى. تولاستاماس قوشەمەتتەن كەيىن ول كورەرمەندەرگە قازاق، اعىلشىن جانە يسپان تىلدەرىندە جىلى سالەم جولدادى.
- قايىرلى كەش، مەكسيكا! سىزدەردىڭ الدارىڭىزدا ونەر كورسەتۋ مەن ءۇشىن ارمان بولاتىن. سىزدەردىڭ شەكسىز سۇيىسپەنشىلىكتەرىڭىز بەن ەنەرگيالارىڭىز ءۇشىن العىسىم شەكسىز. سىزدەر مەنى ءوز ۇيىمدە جۇرگەندەي سەزىندىردىڭىزدەر. بۇگىنگى كەشتە ءاربىرىڭىز سيقىرعا تولى جۇمباق سەزىمدى سەزىنەتىن بولاسىزدار، - دەدى ءانشى.
كورەرمەندەر ءاربىر ءان سايىن ەموتسياسىن جاسىرا المادى. ديماش ورىنداعان يتاليان تىلىندەگى «Olimpico»، قىتاي تىلىندەگى «Battle of Memory»، ورىس تىلىندەگى «ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي»، فرانسۋزشا «SOS D’un Terrien En Détresse»، يسپانشا «el Amore En Ty»، اعىلشىنشا «The Story of One Sky»، سونداي-اق قازاق تىلىندەگى «ماحاببات بەر ماعان» جانە «Ave Maria» ۆوكاليزىن كورەرمەن زور ىقىلاسپەن قابىلدادى.
كوپ ەلدىڭ ساحناسىن باعىندىرعان ديماش بۇل كەشتە ەرەكشە شابىتتى كۇيگە ەندى. ول كورەرمەنگە جيى قول بۇلعاپ، «muchas gracias» دەپ العىسىن ءبىلدىرىپ وتىردى. كونسەرت باستان-اياق تىم قۋاتتى ەنەرگياعا تولى ءوتتى.
جۇرت ديماشتىڭ ءار قيمىلىن قايتالاپ، «Give Me Your Love»، «Be With Me»، «تاۋ ىشىندە»، «Weekend» ،«Living For The Game» اندەرىن ورىنداعان ساتتە بىرگە بيلەپ، «ۇمىتىلماس كۇن»، «Fire»، «When y’ve Got You» سياقتى كۇردەلى شىعارمالاردى انشىمەن بىرگە شىرقاپ تۇردى.
كورەرمەندەر ءاننىڭ قايىرماسىنا قوسىلىپ تۇرعاندا، ديماش ساحناعا جاقىنداعان تىڭدارماندارمەن قول الىسىپ، ولارعا ءوز قولتاڭباسىن بەرىپ ۇلگەردى. پۋبليكامەن ەرەكشە رۋحاني بايلانىس ورناعان ساتتە ول توسىننان يسپان تىلىندەگى ەڭ تانىمال اندەردىڭ ءبىرى - «Besame Mucho» تۋىندىسىن كورەرمەنمەن بىرگە ورىندادى.
ءانشىنىڭ ءىنىسى ءابىلمانسۇر ەلەكتروگيتارادا اسەرلى ورىنداۋىمەن تىڭدارمان ىقىلاسىنا بولەندى. ال قازاقتىڭ ۇلتتىق اسپاپتارى - دومبىرا، سىبىزعى جانە قوبىز ءۇنى «اداي»، «دۋرداراز»، «Stranger» جانە جاڭا تۋىندىسى «سامعاۋ» كومپوزيتسيالارىندا ەرەكشە ۇيلەسە كەتتى.
كونسەرت سوڭىندا ديماش كورەرمەنگە جۇرەكجاردى العىسىن ءبىلدىردى.
- دوستار! سىزدەر ماڭگى مەنىڭ جۇرەگىمدەسىزدەر. سىزدەردىڭ قولداۋلارىڭىزسىز بۇگىنگە دەيىنگى جاسالعان جۇمىستاردىڭ ءبىرى بولماس ەدى. مۋزىكانت رەتىندە مەن يسپان جانە مەكسيكالىق مۋزىكادان ەرەكشە شابىت الاتىنىم راس. مەكسيكالىق كورەرمەنمەن العاش لاس-ۆەگاستا گەننادي گولوۆكين مەن كانەلو الۆارەس اراسىنداعى جەكپە-جەك الدىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءانۇرانىن ورىنداعان كەزىمدە كەزدەسكەنمىن. ۇزاق جىلدار بويىنا مەن لاتىن امەريكاسى جەرىندە تۋعان ەلىمنىڭ مادەنيەتىن، قازاقتىڭ ءتىلى مەن ءان ونەرىن تانىتۋدى ارمانداعان ەدىم. بۇگىن سول ارمانىم ورىندالعان كۇن. سول ءۇشىن سىزدەرگە الىعىسىم شەكسىز! - دەدى ءانشى.
10-قازان كۇنى ديماش كورەرمەندى Palacio de los Deportes سپورت سارايىنداعى كونسەرتتە كۇتەدى.
ايتا كەتەيىك، ديماش نيۋ-يوركتەگى كونسەرتى تۋرالى دەرەكتى فيلم دايىنداپ جاتىر.