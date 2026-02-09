ديماش قۇدايبەرگەننىڭ شوۋى قىتاي تەلەرەيتينگىندە كوش باستادى
استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەن اتقارۋشى پروديۋسەر بولعان «Voice Beyond Horizon» اتتى جاڭا مۋزىكالىق جوبانىڭ دەبيۋتتىك ەپيزودى قىتاي مەدياكەڭىستىگىندە سەنساتسيا جاسادى، دەپ حابارلايدى ءارتىستىڭ رەسمي سايتى.
بۇل جەتىستىكتى Hunan TV تەلەارناسى جان-جاقتى دەرەكتەرمەن راستادى. پرەمەرا قىتايدىڭ CVB جەلىسىندە، CSM ۇلتتىق جەلىسىندە جانە CSM71 قالالىق جەلىسىندە ايماقتىق سپۋتنيكتىك تەلەارنالار اراسىندا سەنىمدى تۇردە كوش باستادى. سونداي-اق KuYun جانە Huanwang رەيتينگتەرىندە ايماقتىق سپۋتنيكتىك ارنالار اراسىندا ءبىرىنشى ورىنعا يە بولدى.
كورەرمەن قىزىعۋشىلىعىنىڭ اۋقىمى ساندىق پلاتفورمالاردان الىنعان ستاتيستيكامەن راستالىپ وتىر.
ستريمينگتىك پلاتفورمالاردا تىكەلەي ەفيردەگى ترانسلياتسيالاردىڭ جيىنتىق قامتۋى 102 ميلليون قارالىمنان استى. ال الەۋمەتتىك جەلىلەردە جوباعا قاتىستى 143 تەن استام تاقىرىپ تالقىلانعان.
- التى ەلدەن (يتاليا، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، مالايزيا جانە سەربيا - رەد.) كەلگەن سەگىز ءارتىستىڭ جانە جوبانىڭ باستاماشىسى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ اسەرلى ونەر كورسەتۋى الەمگە ۇلى جىبەك جولىنىڭ سيمفونياسىن ەستۋگە مۇمكىندىك بەردى، - دەپ حابارلاندى ءارتىستىڭ سايتىندا.
قازاقستان اتىنان قاتىسقان نۇرجاس سادىربايەۆ شوۋدىڭ ءبىرىنشى شىعارىلىمىندا جەڭىسكە جەتتى. قىتايلىق ءانشى تساي چەنگيۋ ەكىنشى ورىندى، ال يتالياندىق قاتىسۋشى دجۋليا فالكونە ءۇشىنشى ورىندى يەلەندى.
مۋزىكالىق جوبانىڭ تۇساۋكەسەرى 5-اقپاندا ءوتتى. باعدارلاما ءار بەيسەنبى سايىن ساعات 22:00 دە Hunan TV تەلەارناسى جانە Mango TV پلاتفورماسىنان كورسەتىلەدى.
بۇعان دەيىن ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «Voice Beyond Horizon» جوباسى تۇركىستاندا كورسەتىلگەنىن جازعان بولاتىنبىز.