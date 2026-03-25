ديماش قۇدايبەرگەننىڭ ءانى پولشا چارتىندا ءبىر جىل بويى كوش باستاپ تۇر
استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «Love’s Not Over Yet» كومپوزيتسياسى Radio Olsztyn (پولشا) حيت-پارادىندا 52 اپتا بويى ءبىرىنشى ورىندا تۇر. بۇل تۋرالى dimashnews.com سايتى جازدى.
وسى كەزەڭ ىشىندە كومپوزيتسيا تەك ءبىر رەت قانا كوشباسشىلىقتى ۋاقىتشا جوعالتىپ، ءبىر اپتاعا ەكىنشى ورىنعا ءتۇسىپ قالىپ، كەيىن قايتا رەيتينگتىڭ جوعارعى ساتىسىنا ورالعان. چارتتىڭ شىڭىندا ۇزاق ۋاقىت بويى تۇراقتاۋى ءساتتى تۋىندى بولۋىنان عانا ەمەس، سونىمەن قاتار پولشا تىڭدارماندارى تاراپىنان كورسەتىلگەن ايرىقشا قولداۋدى دا ايعاقتايدى.
حيت-پاراد ارحيۆىندەگى «1. وزگەرىسسىز. تىزىمدەگى 52-اپتا» دەپ اۋدارىلادى. بۇل كومپوزيتسيانىڭ رەيتينگتىڭ ەڭ جوعارى ساتىسىندا رەكوردتىق مەرزىم بويى تۇرعانىن دالەلدەيدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، تۇركىستاندا تۇسىرىلگەن حالىقارالىق تەلەجوبا 100 ميلليوننان اسا قارالىم جيناعان بولاتىن. بىلتىر ول اتقارۋشى پروديۋسەرلىك ەتەتىن «Voice Beyond Horizon» حالىقارالىق مۋزىكالىق شوۋىنىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالعان بولاتىن.