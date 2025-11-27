ديماش قۇدايبەرگەننىڭ اناسى بولاشاق كەلىنىنە قانداي تالاپ قوياتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - تانىمال ءانشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ اناسى سۆەتا ايتبايەۆا ۇلىنىڭ جەكە ومىرىنە قاتىستى سۇراققا جاۋاپ بەرىپ، بولاشاق كەلىنىنە قوياتىن تالاپتارى جونىندە ايتتى.
ول بۇل تۋرالى «جىبەك جولى» تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن.livE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى. ءانشىنىڭ سوزىنە قاراعاندا، ول ۇلىنىڭ تاڭداۋىنا ەشقاشان ارالاسپايدى.
ءار اتا-انانىڭ ارمانى - بالاسىن ءوز شاڭىراعىنا جەتكىزۋ. بالكىم، ول كۇن دە الىس ەمەس. قازىر ديماشتىڭ كەستەسى وتە تىعىز: جىل سوڭىنا دەيىن جوسپارلانعان كونسەرتتەرى كوپ، سول سەبەپتى ۇنەمى جول ۇستىندە ءجۇر. ءار نارسە ماڭدايعا جازىلعانىمەن بولادى عوي. سول جاقسى كۇننىڭ كەلەرىنە سەنەمىز. ەشقانداي تالاپ قويمايمىن: بۇيىرعانى - ءبىزدىڭ كەلىنىمىز. كىم بولسا دا، قۇشاق جايا قارسى الامىز. قاتاڭ ءتارتىپ جوق، ءبىراق ءوز اۋلەتىمىزدىڭ كەيبىر قاعيدالارىن، ءجون-جوسىعىن ايتىپ وتىراتىنىمىز راس، - دەدى سۆەتا ايتبايەۆا.