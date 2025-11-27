ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:59, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ديماش قۇدايبەرگەننىڭ اناسى بولاشاق كەلىنىنە قانداي تالاپ قوياتىنىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM - تانىمال ءانشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ اناسى سۆەتا ايتبايەۆا ۇلىنىڭ جەكە ومىرىنە قاتىستى سۇراققا جاۋاپ بەرىپ، بولاشاق كەلىنىنە قوياتىن تالاپتارى جونىندە ايتتى.

    Заслуженный деятель РК Светлана Айтбаева.
    Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

    ول بۇل تۋرالى «جىبەك جولى» تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن.livE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى. ءانشىنىڭ سوزىنە قاراعاندا، ول ۇلىنىڭ تاڭداۋىنا ەشقاشان ارالاسپايدى.

    ءار اتا-انانىڭ ارمانى - بالاسىن ءوز شاڭىراعىنا جەتكىزۋ. بالكىم، ول كۇن دە الىس ەمەس. قازىر ديماشتىڭ كەستەسى وتە تىعىز: جىل سوڭىنا دەيىن جوسپارلانعان كونسەرتتەرى كوپ، سول سەبەپتى ۇنەمى جول ۇستىندە ءجۇر. ءار نارسە ماڭدايعا جازىلعانىمەن بولادى عوي. سول جاقسى كۇننىڭ كەلەرىنە سەنەمىز. ەشقانداي تالاپ قويمايمىن: بۇيىرعانى - ءبىزدىڭ كەلىنىمىز. كىم بولسا دا، قۇشاق جايا قارسى الامىز. قاتاڭ ءتارتىپ جوق، ءبىراق ءوز اۋلەتىمىزدىڭ كەيبىر قاعيدالارىن، ءجون-جوسىعىن ايتىپ وتىراتىنىمىز راس، - دەدى سۆەتا ايتبايەۆا.

