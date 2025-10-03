ديماش قۇدايبەرگەندى جانكۇيەرلەرى نيۋ-يوركتە قوشەمەت كورسەتىپ قارسى الدى
نيۋ-يورك. قازاقپارات - 1- قازان كۇنى نيۋ-يوركتەگى كەننەدي حالىقارالىق اۋەجايى قازاقستان جانە قىرعىزستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەندى قارسى الدى. بۇل تۋرالى Dimashnews اقپاراتتىق پورتالى حابارلادى.
ءساندى ۇلتتىق ستيلدەگى كيىم كيىپ، قولدارىنا جالاۋشالار، بەيدجدەر مەن باننەرلەر ۇستاعان ديماشتىڭ جانكۇيەرلەرى سۇيىكتى ءارتىسىن اۋەجايدا ۇلكەن ىقىلاسپەن قارسى الدى.
كەزدەسۋدى تاعاتسىزدانا كۇتكەن Dears قاۋىمى ديماشتىڭ اندەرىن قوسىلا شىرقاپ، بيىلعى جازدىڭ حيتى «تاۋ ىشىندە» ءانىن حورمەن ورىندادى.
ءارتىس جانكۇيەرلەرمەن ەمەن-جارقىن تىلدەسىپ، قولتاڭبا بەرىپ، بىرگە ەستەلىك سۋرەتتەرگە ءتۇسىپ، ولارمەن بىرگە اتاقتى «Besame Mucho» ءانىن شىرقادى.
ديماشتىڭ كوپتەن كۇتكەن «Stranger» اتتى جەكە كونتسەرتى نيۋ- يوركتىڭ اڭىزعا اينالعان ساحناسى - Madison Square Garden-دە 5 - قازان كۇنى وتەدى.
ايتا كەتەلىك ديماش الداعى جوسپارىمەن تانىستىرعان ەدى.