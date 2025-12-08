ديماش قۇدايبەرگەن تۋرالى «شەكسىز مۋزىكا» اتتى كىتاپ جارىققا شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تانىمال ءانشىنىڭ شىعارماشىلىق جولىنا ارنالعان جاڭا بىرەگەي باسىلىم - «ديماش قۇدايبەرگەن: شەكسىز مۋزىكا» اتتى كىتاپ-البومدى كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلدى. بۇل تۋرالى dimashnews.com جازدى.
ونەرى جىلدار بويى الەمنىڭ ءتۇرلى وڭىرىندەگى تىڭدارمانداردى بىرىكتىرىپ كەلە جاتقان ءارتىستىڭ كاسىبي قالىپتاسۋى وسى ەڭبەكتە جان- جاقتى قامتىلعان.
كولەمى 289 بەتتەن تۇراتىن البوم ديماشتىڭ شىعارماشىلىق قىزمەتىنە كوپقىرلى كوزقاراسپەن قاراۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. باسىلىمعا ارحيۆتىك فوتوسۋرەتتەر، كونسەرتتەردەن الىنعان ماتەريالدار، سونداي-اق ورىنداۋشىنىڭ جەكە ەستەلىكتەرى مەن تۇسىندىرمەلەرى ەنگىزىلگەن. بۇل دەرەكتەر وقىرمانعا ءارتىستىڭ كاسىبي دامۋىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن باقىلاپ، بۇرىن جاريالانباعان شىعارماشىلىق ساتتەرىمەن تانىسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
كىتاپ قۇرىلىمى مۋزىكانتتىڭ ءومىر جولى مەن كاسىبي وسۋىندەگى نەگىزگى كەزەڭدەردى سيپاتتايتىن تاقىرىپتىق بولىمدەردەن تۇرادى. وندا ورىنداۋشىنىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىلۋى، ونىڭ وتباسى مەن ونەرپازدىق باستاۋلارى، الەمنىڭ اسا ءىرى كونتسەرتتىك الاڭدارىنداعى ونەر كورسەتۋى، مادەني جوبالارعا قاتىسۋى، تىڭدارماندارىمەن بايلانىسى جانە شىعارماشىلىق جولى تۋرالى تاراۋلار قامتىلعان. سونىمەن قاتار باسىلىمدا ساحنا سىرتىنداعى جۇمىس ۇدەرىسى مەن ماڭىزدى وقيعالاردىڭ حرونولوگياسىنا ارنالعان ارنايى بولىمدەر بەرىلگەن.
باسىلىم قازاق، ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىندە ۇسىنىلعاندىقتان، ءارتۇرلى اۋديتورياعا قولجەتىمدى ءارى قازاقستاندىق مادەنيەتتىڭ كەڭىنەن تانىستىرىلۋىنا سەپتىگىن تيگىزەدى.
كىتاپ قازىرگى ۋاقىتتا «الماتىكىتاپ باسپاسى» فيرمالىق دۇكەندەرىنە ءتۇستى.