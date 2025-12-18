ديماش قۇدايبەرگەن تاعى ءبىر قۇرمەتتى اتاققا يە بولدى
الماتى. KAZINFORM - الەمگە ايگىلى ءانشى، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن سانجار اسفەندياروۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قۇرمەتتى پروفەسسورى اتاندى.
ۋنيۆەرسيتەت رەكتورى مارات شورانوۆ ديماش قۇدايبەرگەنگە مادەنيەتتى دامىتۋعا، جاستاردىڭ رۋحاني تاربيەسىنە قوسقان ۇلەسى جانە قازاقستاننىڭ حالىقارالىق يميدجىن ىلگەرىلەتۋدەگى ەڭبەگى ءۇشىن قاز ۇ م ۋ-دىڭ قۇرمەتتى پروفەسسورى اتاعىن تابىستادى.
ديماش قۇدايبەرگەن كەزدەسۋدە ءوزىنىڭ ومىرلىك جانە شىعارماشىلىق جولى تۋرالى وي ءبولىستى. ول ۇلتتىق مادەنيەتتەن اجىراماي، الەمدىك ساحنالارعا قالاي جەتكەنىن ايتىپ بەردى.
- ادامدى ەڭ اۋەلى رۋحاني بايلىعى ءۇشىن باعالايمىن. تالانت پەن كاسىبي قابىلەت - ودان كەيىنگى نارسە. ەگەر ىشكى نەگىز بولماسا، قانداي جەتىستىككە جەتسەڭ دە، ونىڭ سالماعى سەزىلمەيدى، - دەدى ديماش.
ديماش قۇدايبەرگەن قاز ۇ م ۋ ستۋدەنتتەرىنەن قۇرالعان «دالا سازى» ۇلتتىق اسپاپتار انسامبلىمەن بىرلەسىپ ونەر كورسەتتى. ولار «اداي» كۇيىن بىرگە ورىندادى.
حالىق ءارتىسى ستۋدەنتتەرگە الداعى ەمتيحان سەسسياسىن ءساتتى تاپسىرۋعا تىلەكتەستىگىن ءبىلدىردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ديماش قۇدايبەرگەن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ حالىقارالىق كوشى-قون بويىنشا ۇيىمىنىڭ (IOM) جاھاندىق ىزگى نيەت ەلشىسى بولىپ تاعايىندالعانىن جازعانبىز.