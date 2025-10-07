ديماش قۇدايبەرگەن نيۋ-يوركتىڭ ايگىلى ارەناسىندا جەكە كونسەرتىن بەردى
استانا. KAZINFORM - نيۋ-يوركتىڭ ايگىلى Madison Square Garden ارەناسىندا العاش رەت قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانى ورىندالدى، دەپ حابارلايدى Dimashnews.
ديماش قۇدايبەرگەن «Stranger» اتتى جەكە كونسەرتىمەن مىڭداعان كورەرمەننىڭ الدىنا شىقتى.
- مەن كىشكەنتاي كەزىمنەن وسىندا ونەر كورسەتۋدى ارماندادىم. بوكس جانكۇيەرى رەتىندە Madison Square Garden ونەر كورسەتكەن مۇحاممەد ءالي مەن مايك تايسون مەنى شابىتتاندىردى. سونداي-اق اڭىزعا اينالعان ونەرپازدار - تەنور تريوسى، مايكل دجەكسون، ۋيتني حيۋستون، سەلين ديون، اندرەا بوچەللي ءانشى بولۋىما كومەكتەستى. سوڭعى جىلدارى مەنىڭ ومىرىمدە كوپ وقيعالار ورىن الىپ جاتىر. ءبىراز ۇلكەن قويىلىمدار، بۇكىل الەمدە ۇلكەن كونسەرتتەر بەرىلدى. ءبىراق بۇل جولى ءسال وزگەشە بولادى، - دەدى ديماش كونتسەرت الدىندا.
بۇل كونسەرت شىنىندا ەرەكشە بولدى. ديماش قۇدايبەرگەن باستاعان قازاقستاندىق كوماندا كورەرمەندەرگە ەستەن كەتپەس كەش سىيلادى.
بىرەگەي «Stranger» باعدارلاماسى ديماشتىڭ وزگە دە شىعارماشىلىق كەش سياقتى ستيلدەردىڭ، تىلدەردىڭ، جانرلاردىڭ جانە الۋان ءتۇرلى قويىلىمداردىڭ ۇيلەسىمى بولدى.
ديماش كەشتى «Golden» قويىلىمىمەن باستاپ، اعىلشىن تىلىندە «Smoke» ، يتاليان تىلىندە «وليمپيكو» جانە «Battle of Memory» ءانىن قىتاي تىلىندە شىرقادى.
العاش رەت جەكە كونسەرتتە گرەممي سىيلىعىنىڭ ەكى دۇركىن يەگەرى، اۆتور ۋولتەر افاناسيەۆتىڭ فورتەپيانودا سۇيەمەلدەۋىمەن «Love’s not over yet» شىعارماسى ورىندالدى.
- مەن ديماشتى بىلەمىن، ءبىراق ونىڭ بارلىق ءانىن بىلمەيدى ەكەنمىن. ونىڭ جاندى داۋىستا ءان شىرقاپ جاتقانى مەنى تاڭقالدىرادى. ول ءوز ونەرىمەن ءبارىن سۇيسىندىرە الدى. كورەرمەن ونى شىن جاقسى كورەدى. مەن مۇنداي جاعدايدى كوپ كەزدەستىرمەيمىن. مەن كونسەرتتى كورىپ وتىرىپ، "بۇل ءاندى كىم جازدى، ال مىنانى شە؟ " دەپ سۇراۋمەن بولدىم. ءبىزدى شاقىرعانىنا قۋانىشتىمىن. بۇل مەنىڭ ماڭگى جادىمدا قالاتىن ەستەلىك بولدى. مەن بۇل ارەنادا بىرنەشە رەت ونەر كورسەتتىم، ءبىراق بۇرىن-سوڭدى مۇنداي كەشتى باستان وتكىزگەن ەمەسپىن. بۇل ۇلكەن قۇرمەت، مەن وتە قۋانىشتىمىن، - دەدى ۋولتەر افاناسيەۆ.
كەشتە ديماش ماەسترو يگور كرۋتويدىڭ «ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي» شىعارماسىن ورىندادى. ادەتتەگىدەي، كورەرمەندەر ءاندى بىرنەشە رەت انشىمەن بىرگە شىرقادى.