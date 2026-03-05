ديماش قۇدايبەرگەن مەن سامال ەسلياموۆا تۇركسوي ماراپاتتارىنا يە بولدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا تۇركسوي حالىقارالىق ۇيىمىنىڭ ماراپاتتارىن تابىستاۋ ءراسىمى ءوتتى.
قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن تۇركى الەمى مادەنيەتىن دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن تۇركسوي ۇيىمىنىڭ ەڭ جوعارى ناگراداسى سانالاتىن «تۇركى الەمىنىڭ مادەني ەلشىسى» اتاۋلى وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
سونداي-اق قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، اكتريسا سامال ەسلياموۆاعا تۇركى جانە الەمدىك كينو ونەرىنىڭ دامۋىنا قوسقان ايرىقشا ۇلەسى ءۇشىن «تۇركى الەمىنىڭ ۇزدىك ءارتىسى» نوميناتسياسى بويىنشا تۇركسويدىڭ ارنايى جۇلدەسى تابىستالدى.
ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ اتىنان ونەر يەلەرىن ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى ايبەك سىدىقوۆ قۇتتىقتاپ، ولاردىڭ جەتىستىكتەرى تۇركى الەمى ەلدەرى اراسىنداعى مادەني بايلانىستاردى نىعايتۋعا جانە قازاقستاندىق ونەردىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىلۋىنا زور ۇلەس قوسىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
تۇركسوي ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى سۇلتان رايەۆ ماراپاتتاردىڭ ماڭىزىنا توقتالىپ، قازاقستاندىق مادەنيەت قايراتكەرلەرىنىڭ ورتاق تۇركى مادەني كەڭىستىگىن نىعايتۋداعى ءرولى تۋرالى ايتتى.
- بۇگىن ءبىز ونەر ارقىلى تۇركى الەمىن شىنايى بىرىكتىرىپ جۇرگەن تۇلعالاردى قۇرمەتتەپ وتىرمىز. ديماش قۇدايبەرگەن مۋزىكا ارقىلى مادەني ەلشى ميسسياسىن اتقارىپ كەلەدى. ال، سامال ەسلياموۆا قازاقستاندىق كينو ونەرىنىڭ سيمۆولىنا اينالدى. بۇل ماراپاتتار - ولاردىڭ ەڭبەگىنە بەرىلگەن لايىقتى قۇرمەت، - دەدى تۇركسوي باس حاتشىسى.
ءوز كەزەگىندە ديماش قۇدايبەرگەن ماراپاتتى قابىلداي وتىرىپ، ونەر ادامى ءۇشىن ەڭ ۇلكەن ماراپات - حالىقتىڭ قولداۋى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ونەر ادامى ءۇشىن ەڭ جوعارى ماراپات - حالىقتىڭ مويىنداۋى مەن قولداۋى. بۇل ماراپاتتى مەن ەلدەرىمىز اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستاردىڭ نىعايۋىن بىلدىرەتىن ماڭىزدى بەلگى رەتىندە قابىلدايمىن. بۇل ماراپات جەكە وزىمە ەمەس، بۇكىل قازاق حالقىنا كورسەتىلگەن قۇرمەت پەن ءىلتيپات دەپ بىلەمىن، - دەدى ونەر يەسى.
ايتا كەتەيىك، ديماش بۇل ماراپاتقا يە بولعان ەكىنشى تۇلعا. بۇعان دەيىن مۇنداي اتاق تۇركيانىڭ نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى، پروفەسسور ازيز ساندجارعا بەرىلگەن بولاتىن.