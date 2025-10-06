ديماش قۇدايبەرگەن Madison Square Garden ساحناسىندا ءان شىرقادى
استانا. KAZINFORM - نيۋ-يوركتىڭ ايگىلى Madison Square Garden ارەناسىندا العاش رەت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانى شىرقالدى. مىڭداعان كورەرمەننىڭ الدىندا الەمدىك جۇلدىز ديماش قۇدايبەرگەن ءوزىنىڭ جەكە كونسەرتىمەن ساحناعا شىقتى.
بۇل اتالعان ارەنادا ت م د ەلدەرىنەن شىققان ءارتىس وتكىزگەن ەڭ العاشقى جەكە كونسەرت بولدى.
كونسەرت قارساڭىندا نيۋ-يوركتەگى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس كونسۋلدىعىندا ديماش پەن مادەنيەت سالاسىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ا ق ش- تا قازاق مادەنيەتى مەن مۋزىكاسىن ناسيحاتتاپ جۇرگەن ۇيىمدارمەن كەزدەسۋ ءوتتى. ءىس-شارا مادەني ديپلوماتيانى دامىتۋعا جانە شەتەلدە قازاقستاندىق باستامالاردى قولداۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قادام بولدى.
كەزدەسۋدە قازاقستان مەن امەريكا اراسىنداعى مادەني جانە ىسكەرلىك بايلانىستاردى نىعايتۋ، سونداي-اق قازاق مۋزىكاسىن الەمدىك دەڭگەيدە تانىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. سولتۇستىك امەريكاداعى قازاقستان مادەني جانە ىسكەرلىك قاۋىمداستىعىنىڭ (KCBANA) جانە فيلادەلفيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى ۆلاديمير دەنىڭ ەڭبەگى ەرەكشە اتالدى. پروفەسسور دەن قۋات شىلدەبايەۆ، عازيز جۇبانوۆ، ەۆگەني برۋسيلوۆسكي سىندى قازاق كومپوزيتورلارىنىڭ مۇراسىن جۇيەلى تۇردە ناسيحاتتاپ كەلەدى.
ال ديماشتىڭ Madison Square Garden ساحناسىنداعى كونتسەرتى الەمدىك دەڭگەيدەگى تاريحي وقيعا بولدى. ءانشى بۇل ارمانىنىڭ بالا كەزدەن باستاۋ العانىن ايتتى.
بوكسقا بالا كەزدەن قىزىقتىم، مەنى وسى ساحنادا ونەر كورسەتكەن مۇحاممەد ءالي مەن مايك تايسون شابىتتاندىردى. سونداي-اق مايكل دجەكسون، ۋيتني حيۋستون، سەلين ديون، اندرەا بوچەللي سياقتى اڭىز تۇلعالار ءدال وسى ساحنادا ءان سالعان. سوندىقتان مەن ءۇشىن بۇل - ۇلكەن ارماننىڭ ورىندالۋى، - دەدى ول.
ديماشتىڭ «Stranger» اتتى باعدارلاماسى - ءتۇرلى تىلدەر مەن مۋزىكالىق ستيلدەردىڭ ۇيلەسىمى. كونسەرت «Golden» انىمەن باستالىپ، اعىلشىن تىلىندەگى Smoke، يتاليان تىلىندەگى Olimpico جانە قىتاي تىلىندەگى Battle of Memory كومپوزيتسيالارىمەن جالعاستى.
كەشتىڭ شارىقتاۋ ساتتەرىنىڭ ءبىرى - ەكى مارتە «گرەممي» يەگەرى ۋولتەر افاناسيەۆتىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن العاش رەت ورىندالعان Love’s Not Over Yet ءانى بولدى.
ديماشتىڭ ەنەرگەتيكاسى مەن داۋىسى كورەرمەندى باۋراپ الادى. مەن مۇنداي اسەردى سيرەك كورەمىن. ول تەك ءانشى ەمەس، مۋزىكامەن سويلەيتىن ادام، - دەدى افاناسيەۆ.
ءۇش ساعاتقا سوزىلعان كونتسەرت «ءدۇرداراز» انىمەن اياقتالىپ، كورەرمەندەردى ەرەكشە اسەرگە بولەدى. ءانشى كونسەرت سوڭىندا كومانداسىن ساحناعا شاقىرىپ، كەلەسى كەزدەسۋىن 8-قازاندا مەكسيكادا وتەتىن كونسەرتىندە كۇتەتىنى تۋرالى حابارلادى.