ديماش قۇدايبەرگەن لاتۆياداعى ەڭ ۇلكەن كونسەرتتىك الاڭدا ونەر كورسەتەدى
استانا. قازاقپارات – 12-جەلتوقساندا ديماش قۇدايبەرگەن لاتۆيانىڭ Xiaomi Arena اتتى ەڭ تانىمال ارەناسىندا «Stranger» اتتى شوۋ-كونسەرتىن وتكىزەدى، دەپ حابارلايدى dimashnews.
نەگىزىنەن ارەنادا حوككەي ماتچتارى، باسكەتبول تۋرنيرى، اۋقىمدى فەستيۆال مەن ۇلتتىق مەرەكەلىك ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلىپ ءجۇر. ء دال وسى كوپفۋنكتسيالى سپورت جانە كونسەرت كەشەنىنە 11-14 مىڭ كورەرمەن سىيادى.
ارەنا 2006-جىلى مۇزداعى شايبالى حوككەيدەن الەم چەمپيوناتىن وتكىزۋ ماقساتىندا سالىنعان. 2023-جىلى بۇل جەردە لاتۆيانىڭ XXVII ءان جانە XVII ءبي فەستيۆالىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى وتكەن.
الەمدىك دەڭگەيدەگى كوپتەگەن ونەر جۇلدىزى اتالمىش ايگىلى ساحنادا ونەر كورسەتكەن. اتاپ ايتقاندا، مۇندا برايان ادامس، Deep Purple ،Depeche Mode، ەد شيران، ەنريكە يگلەسياس، ەروس راماتستسوتتي، كەتي پەرري، لەنني كراۆيتس، لينكين پارك سىندى وزگە دە تانىمال توپتار مەن جەكە ورىنداۋشىلاردىڭ شوۋلارى وتكەن.
12-جەلتوقسان كۇنى قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ ۇلكەن كونسەرتتىك شوۋى Xiaomi Arena ساحناسىندا وتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ديماشقا لاتۆيا مادەني كانونىنا ەنگەن مۋزىكالىق اسپاپ سىيعا تارتىلعانىن جازعان ەدىك.