ديماش قۇدايبەرگەن كورەرمەنگە جاڭا تۋىندىسىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەن Almaty Arena ساحناسىندا ونەر كورسەتىپ، فرانسيا، ا ق ش، تۇركيا جانە قازاقستان اۆتورلارىنىڭ اندەرىن ورىندادى. سونداي-اق، ول كومپوزيتور رەتىندە ءوزىنىڭ «سامعاۋ» اتتى جاڭا تۋىندىسىن تانىستىردى. بۇل تۋرالى dimashnews.com جازدى.
Almaty Open ATP 250 - حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ءىرى تەننيس تۋرنيرلەرىنىڭ ءبىرى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ايگىلى ارتىستەر قاتىساتىن ەرەكشە مادەني ءىس-شارا.
وسى مەرەكەلىك كەشتە قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن كورەرمەندەرگە بىرنەشە تۋىندىسىن ورىنداپ، ءوزىنىڭ جاڭا انىمەن ەرەكشە اسەر قالدىردى. ءانشىنىڭ قازاق تىلىندەگى حالىققا تارتۋ ەتكەن «سامعاۋ» اتتى تۋىندىسى - اسپانعا سامعاعان قىراننىڭ ءوز حالقى مەن جالپى الەمگە دەگەن شەكسىز ماحابباتىن بەينەلەيتىن سيمۆولدىق ارناۋ.
ءان العاش رەت 5-قازاندا Madison Square Garden ساحناسىندا وتكەن ديماشتىڭ جەكە كونسەرتىندە شىرقالىپ، كەيىن مەكسيكاداعى «Stranger» شوۋىندا ەكى رەت ورىندالعان بولاتىن.
سونىمەن قاتار ديماش قازاقتىڭ سۇيىكتى اۆتورى ساكەن سەيفۋلليننىڭ ايگىلى «تاۋ ىشىندە» ءانىن زاماناۋي ارانجيروۆكادا ورىنداپ، كورەرمەندەردىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەندى. بۇل ءان جاز بويىنا قازاقستاندىق مۋزىكالىق رەيتينگىلەردە، سونىڭ ىشىندە YouTube-تا دا كوش باستاپ، ەلدىڭ سۇيىكتى حيتتەرىنىڭ بىرىنە اينالعان ەدى. كۇزدىڭ سالقىن كەشىندە دە بۇل تۋىندى جىلى اسەر سىيلاپ، زالداعى كورەرمەندەردى بىرگە قوسىلىپ ءان شىرقاۋعا جەتەلەدى.
كەشتىڭ ديناميكاسىن ارتتىرعان تاعى ءبىر اسەرلى ءسات - تۇرىك ديدجەيى بۋراك يەتەرمەن بىرلەسىپ جازىلعان «Weekend» ءانى بولدى. بۇل كومپوزيتسيا 2023-جىلى انتالياداعى جەكە كونسەرت الدىندا جازىلىپ، كەيىن ديماشتىڭ «Stranger» تۋر باعدارلاماسىنا ەنگىزىلگەن.
ەنەرگيا مەن رومانتيكالىق نازىكتىكتىڭ ۇيلەسىمىن ساقتاي وتىرىپ، ديماش تاعى ءبىر تىڭ پرەمەراسى، ەكى مارتە «گرەممي» سىيلىعىنىڭ يەگەرى ۋولتەر افاناسەفتىڭ جەتەكشىلىگىمەن جازىلعان حالىقارالىق جوباسىن ورىندادى. «Love’s Not Over Yet» شىعارماسى العاش رەت مامىر ايىندا الماتىداعى فان-كەزدەسۋدە شىرقالسا، 5-قازاندا نيۋ-يوركتەگى Madison Square Garden ساحناسىندا ديماش ونى ۋولتەر افاناسەفتىڭ فورتەپيانو سۇيەمەلدەۋىمەن ورىنداعان بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، الەمگە ايگىلى ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن قازاقستاننىڭ مەحيكوداعى ەلشىلىگىندە بولىپ، قازاقستاندىق دياسپورا وكىلدەرىمەن كەزدەستى.