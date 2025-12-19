ديماش قۇدايبەرگەن حالىقارالىق قاۋىمداستىققا ۇندەۋ جاسادى
قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن 18- جەلتوقسان - حالىقارالىق كوشى- قون كۇنىنە وراي بۇۇ كوشى- قون اگەنتتىگىنىڭ جاھاندىق ىزگى نيەت ەلشىسى رەتىندە حالىقارالىق قاۋىمداستىققا ۇندەۋ جاسادى.
ەل مەرەيىن الەمدىك ساحنالاردىڭ تورىندە ۇستەم ەتىپ جۇرگەن ديماش قۇدايبەرگەن كوشى- قون ارقىلى جاھاننىڭ ءار تۇكپىرىندەگى ادامدار شەكارا اسىپ مادەنيەتتى دامىتىپ، ءبىلىم مەن شىعارماشىلىقتى كەڭ دارىپتەي الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
«ميگراتسيا، مەنىڭ ويىمشا جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى. مەن ءتۇرلى ەلدەردىڭ ساحناسىندا ونەر كورسەتكەن سايىن زالدا الەمنىڭ سان الۋان ەلىنەن كەلگەن كورەرمەندەردى كورىپ، ولاردىڭ تاعدىرلارى توعىسقانىن سەزىنىپ ءجۇرمىن. مۋزىكا ءبىزدى بىرىكتىرەدى. وسى بىرلىكتىڭ ار جاعىندا جارىق پەن ۇمىتكە تولى ادامزاتتىق عۇمىر جولدارى جاتىر. اتاۋلى كۇنگە وراي ءاربىر تاعدىر ۇلكەن حيكايا ەكەنىن ايتقىم كەلەدى»، دەدى قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى.
ب ۇ ۇ كوشى- قون اگەنتتىگىنىڭ جاھاندىق ىزگى نيەت ەلشىسى ءوز ءسوزىن تۇيىندەي كەلە ءۇيىنىڭ جىلۋىن جۇرەگىندە ساقتاپ، الەمگە تاراتىپ جۇرگەن ءاربىر ادامعا العىسىن ايتتى.
ەسكە سالايىق، حالىقارالىق ميگرانتتار كۇنى بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ ءوتىنىشى بويىنشا 2000 -جىلدان بەرى اتالىپ كەلەدى.
قازاقستاندا 2030 -جىلعا دەيىنگى كوشى-قون ساياساتىنىڭ جاڭا تۇجىرىمداماسى ازىرلەندى.
ايتا كەتەيىك، ديماش قۇدايبەرگەنگە س. د. اسفەندياروۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قۇرمەتتى پروفەسسورى اتاعى بەرىلدى.
بۇعان دەيىن تالانتتى ءانشى تۋرالى «شەكسىز مۋزىكا» اتتى كىتاپ جارىققا شىققان ەدى.
دانا ءمىرزاقادىر
Egemen.kz